LA JUEZA DE PAZ EXPLICÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUICIOS POR JURADO Y CONVOCÓ A LOS VECINOS SELECCIONADOS A PRESENTARSE EN EL JUZGADO

Sierra Grande | La jueza de Paz de Sierra Grande, Carola Suárez, brindó detalles sobre la implementación del sistema de juicios por jurado en Río Negro y explicó el procedimiento que deben realizar las personas seleccionadas para integrar el listado de potenciales jurados populares.

En declaraciones a Radio Libre, Suárez indicó que la convocatoria surge a partir de un sorteo realizado sobre el padrón electoral y que alcanza a ciudadanos y ciudadanas de distintas localidades de la provincia. En el caso de Sierra Grande, el Juzgado de Paz se encuentra recibiendo a las personas seleccionadas para completar la documentación correspondiente.

“Este nuevo Instituto del Jurado Popular viene a acompañar esto de poder involucrarnos más en lo que es la administración de la justicia”, expresó la magistrada.

Suárez señaló que la participación en los juicios por jurado constituye una carga pública obligatoria e irrenunciable, salvo situaciones justificadas, como problemas de salud. Además, aclaró que este tipo de juicios solo se aplica en causas penales graves, con pedidos de pena superiores a los 12 años de prisión.

“Son exclusivamente para delitos graves y por suerte no tenemos muy seguidos en la zona”, explicó.

La jueza también precisó que los jurados populares estarán integrados por 12 titulares y suplentes, que serán definidos en una instancia posterior mediante un nuevo sorteo entre las personas previamente seleccionadas.

En relación con la función de los jurados, Suárez remarcó que no se requieren conocimientos jurídicos específicos y destacó que el proceso está pensado para que cualquier ciudadano pueda comprenderlo.

“La mirada justamente que se espera es esta, la del ciudadano que pueda evaluar, observar cómo son las pruebas y decir si es culpable o inocente”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que la determinación de la pena corresponde posteriormente a un juez técnico.

Durante la entrevista, la titular del Juzgado de Paz explicó que las personas incluidas en el listado deben acercarse al organismo para completar una ficha y recibir asesoramiento sobre el procedimiento. El trámite puede realizarse de lunes a viernes, entre las 7.30 y las 13.30.

“Nosotros preferimos que vengan, les explicamos bien las dudas que tengan y directamente juntamos toda la información”, señaló.

Suárez indicó que la documentación debe reunirse durante los primeros días de junio y advirtió que quienes no se presenten voluntariamente podrían ser convocados mediante la fuerza pública, debido al carácter obligatorio de la citación.

La magistrada también transmitió tranquilidad respecto de la frecuencia de participación en este tipo de procesos y explicó que actualmente no existen en Sierra Grande causas próximas a juicio que requieran condenas superiores a los 12 años.

“Existe la posibilidad de que pase el 2026 y 2027 y no sean convocados”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre