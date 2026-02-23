LA INTENDENTA DESTACÓ EL IMPACTO CULTURAL Y TURÍSTICO DE LA X FIESTA NACIONAL DE PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, se refirió a la realización de la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas y destacó el impacto cultural, turístico y económico que generó el evento durante sus tres jornadas.

La jefa comunal acompañó los tres días de celebración y señaló que la convocatoria “colmó ampliamente las expectativas” a lo largo de las noches en que se desarrolló la propuesta.

“Quiero expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a cada uno de los que trabajaron para su organización, con compromiso, responsabilidad y profesionalismo”, sostuvo. En ese sentido, destacó el esfuerzo de las distintas áreas municipales, las fuerzas de seguridad, el personal de salud, los Bomberos y toda la logística general que intervino en el operativo.

Fernández también reconoció a las personas que integraron la organización del evento y afirmó que su labor fue fundamental para que la fiesta se desarrollara “en un marco de alegría y tranquilidad para vecinos y visitantes”.

La intendenta agradeció especialmente al Gobierno de Río Negro, así como a empresas, comerciantes y prestadores que colaboraron para concretar la celebración.

En sus declaraciones, puso en valor la continuidad de las fiestas populares como espacios de encuentro de las comunidades y de expresión cultural. Además, realizó un reconocimiento a los artistas locales, regionales y nacionales que participaron de la programación y señaló que su presencia contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural.

Finalmente, remarcó que este tipo de eventos, además de constituir un ámbito de encuentro y celebración, impulsan el desarrollo turístico y generan movimiento económico en la localidad, con impacto en comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios.

Fuente: Radio Libre