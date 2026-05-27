LA INTENDENTA DE SIERRA GRANDE REPASÓ EL VIAJE A TEXAS Y RESPONDIÓ AL RECLAMO DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES

Sierra Grande | La intendenta Roxana Fernández participó de un programa de capacitación y visitas institucionales en las ciudades de Austin y Houston, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Durante una entrevista con Radio Libre, también se refirió al comunicado emitido por las cámaras empresariales de Sierra Grande sobre la participación de empresas locales en el proyecto VMOS y abordó temas vinculados al Concejo Municipal y la agenda de gobierno.

Fernández explicó que el viaje se desarrolló entre el 16 y el 22 de mayo de 2026 y reunió a representantes del sector público y privado de distintas provincias argentinas. Indicó que el objetivo fue conocer experiencias vinculadas al desarrollo energético, la infraestructura y los mecanismos de articulación entre el Estado y las empresas.

La intendenta señaló que durante la agenda en Estados Unidos participaron de visitas al puerto de Houston, reuniones con empresas multinacionales como Shell y Chevron, encuentros en universidades y presentaciones vinculadas al financiamiento de proyectos energéticos. También mencionó reuniones con organismos gubernamentales y entidades relacionadas con la actividad petrolera y gasífera.

Según expresó, una de las principales conclusiones del viaje fue la necesidad de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para acompañar el impacto de las inversiones en las comunidades locales. En ese sentido, sostuvo que “nada se puede hacer si no hacemos una correcta y virtuosa articulación entre lo público y lo privado”.

Fernández remarcó además que el desarrollo energético vinculado a Vaca Muerta, el Golfo San Matías y los proyectos de GNL representa un proceso de largo plazo y consideró que “esto está recién comenzando”.

Durante la entrevista, la intendenta también se refirió al comunicado difundido por la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande (CISCSG), en el que ambas entidades cuestionaron la escasa participación de empresas locales en el proyecto VMOS y reclamaron la aplicación efectiva de la Ley Provincial 5805 de Compre Rionegrino.

Las cámaras empresariales señalaron que, luego de más de un año de obras vinculadas al desarrollo energético regional, “prácticamente ninguna empresa serrana participa de manera real, sostenida y significativa dentro de VMOS”. También denunciaron que firmas provenientes de otras provincias son consideradas “locales” tras instalar oficinas o bases operativas temporales en Río Negro.

Consultada sobre esos planteos, Fernández afirmó que existe impacto económico en Sierra Grande y señaló que puede observarse en indicadores como habilitaciones comerciales, movimiento económico y generación de empleo. “Decir que Sierra Grande no está viendo el impacto del desarrollo de la inversión es no estar leyendo la realidad”, manifestó.

La intendenta sostuvo que el municipio exige el cumplimiento de las normativas para todas las empresas que se radican en la localidad y explicó que las firmas que llegan para operar deben habilitarse y tributar en Sierra Grande. También reconoció que la llegada de nuevas empresas genera competencia y planteó la necesidad de “dialogar y sincerar posiciones”.

En relación con el reclamo de las cámaras sobre empresas de otras provincias que pasan a ser consideradas locales, Fernández indicó que muchas de ellas cumplen con los requisitos municipales y sostuvo que algunas firmas serranas participan de contrataciones a través de asociaciones con compañías externas bajo figuras de Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Además, adelantó que buscará mantener reuniones con representantes de las cámaras empresariales para analizar la situación y abordar posibles alternativas vinculadas a nuevos servicios y oportunidades económicas.

La jefa comunal también hizo referencia al pedido realizado por el Concejo Municipal para que informe sobre el viaje a Estados Unidos. Confirmó que está dispuesta a concurrir al cuerpo legislativo y sostuvo que los concejales deberán debatir futuras normativas relacionadas con el desarrollo energético y la actividad económica local.

Fuente: En este día | Radio Libre