LA HUELGA DE HIPASAM DE 1975, RECONSTRUIDA EN EL LIBRO DE LA HISTORIADORA NATALI NARVAEZ

Sierra Grande | La historiadora e investigadora del Conicet Natali Narvaez publicó el libro “La huelga de HIPASAM. Historia y memoria”, una obra que reconstruye el conflicto laboral ocurrido en 1975 en el yacimiento ferrífero de Sierra Grande y analiza sus interpretaciones históricas y sociales.

En diálogo con Radio Libre, Narvaez explicó que el trabajo sintetiza años de investigación orientados a recuperar un episodio que, según señaló, tuvo escasa presencia en los relatos historiográficos y en la memoria pública.

“Este trabajo de tantos años se pudo sintetizar en un libro que es un material de divulgación que puede ser apropiado tanto por quienes fueron protagonistas como por quienes tuvieron algún vínculo con la empresa HIPASAM y también por estudiantes”, indicó.

La investigación se centra en la huelga minera de 1975, uno de los principales conflictos laborales vinculados al yacimiento. Según la autora, el episodio había quedado relegado frente a otros acontecimientos posteriores.

“El libro aborda un conflicto que historiográficamente y políticamente no fue recuperado. Otros conflictos, como los de los años noventa o los más cercanos a 2006, tuvieron mayor presencia, pero esta huelga había quedado en el olvido”, afirmó.

Narvaez explicó que la reconstrucción del episodio requirió una primera etapa de búsqueda documental en archivos, hemerotecas y medios de comunicación. Allí encontró registros dispersos y narrativas que, según señaló, respondían al contexto político de la época.

“La prensa construyó una interpretación muy particular del conflicto, en muchos casos favorable a quienes habían vencido en esa disputa. Esa interpretación luego se reprodujo durante años en la comunidad”, señaló.

El trabajo también incluyó entrevistas a ex trabajadores y vecinos, lo que permitió reconstruir experiencias individuales y colectivas relacionadas con la huelga y con las detenciones que siguieron al conflicto.

“La investigación buscó recuperar las experiencias de los obreros y las distintas historias de quienes participaron o fueron afectados”, explicó.

Narvaez indicó que el estudio se desarrolló en un contexto marcado por la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina y por el proceso judicial iniciado en 2018 por ex trabajadores de la empresa en relación con hechos ocurridos durante los años setenta.

“La investigación fue puesta a disposición de la justicia y forma parte de la prueba en el juicio por lesa humanidad vinculado con los hechos ocurridos en HIPASAM”, afirmó.

La obra se organiza en cuatro capítulos. Los dos primeros reconstruyen el desarrollo del yacimiento y el contexto económico y político de la década de 1970. Los restantes analizan las interpretaciones del conflicto en la historia y la memoria social, así como los procesos judiciales y las acciones de señalización de sitios vinculados a la represión.

La historiadora también destacó el papel de ex trabajadores, familiares y vecinos que impulsaron la causa judicial y participaron en el proceso de reconstrucción de la memoria del conflicto.

“Este trabajo es el resultado de un proceso colectivo que involucró a protagonistas, investigadores y miembros de la comunidad”, sostuvo.

La investigación comenzó en 2010 y fue expuesta en el contexto académico en 2025, en el marco de la Maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde Narvaez defendió su tesis sobre la huelga minera de HIPASAM, dirigida por Alejandro Schneider y codirigida por Gonzalo Pérez Álvarez.

La tesis, que obtuvo calificación diez con recomendación de publicación, constituyó un aporte al estudio de los conflictos laborales y las experiencias de la clase obrera en los años previos a la última dictadura militar en Argentina.

Narvaez señaló que el libro busca aportar al conocimiento de la historia local y poner a disposición de la comunidad un material de consulta sobre un acontecimiento relevante para la región.

“Cuando empecé la investigación me pregunté por qué nadie hablaba de la huelga de 1975. A partir de esa pregunta comenzamos a reconstruir la historia”, explicó.

Fuente: En este día | Radio Libre