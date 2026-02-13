LA FIESTA NACIONAL DE PLAYAS DORADAS DEFINE LOS ÚLTIMOS DETALLES DE SU DÉCIMA EDICIÓN

Sierra Grande | A pocos días del inicio de la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, brindó detalles sobre la organización integral del evento, que se desarrollará sobre la Avenida Prefectura Naval Argentina hacia el sur, en uno de los espacios lindantes a la costa, con el escenario dispuesto de espaldas a Punta Colorada.

Castillo, quien tiene a su cargo la coordinación general desde la Secretaría de Gobierno, informó que este año el escenario cambiará de localización y se ubicará en un sector libre de circulación. Allí se dispondrán 500 sillas con tickets preferenciales. El acceso al predio continuará siendo libre y gratuito, mientras que el sector preferencial contará además con un espacio destinado a adultos mayores y personas con discapacidad.

En materia de espectáculos, la funcionaria indicó que en cada jornada se presentarán artistas locales y regionales junto a números de alcance nacional. Señaló que, además de contratar figuras reconocidas para cada noche, se busca incorporar a artistas locales como parte de la propuesta dirigida al público.

La primera noche contará con la presentación del ballet oficial de la fiesta, dirigido por la profesora Miriam Mesa, artistas locales y regionales, y el cierre a cargo de Nico Mattioli.

En la segunda velada se presentarán nuevamente artistas locales, regionales y escuelas de danza, junto a Destino San Javier y Sharon y Los Camperos del Chamamé.

La tercera noche incluirá la actuación de Ulises Bueno y la agrupación jujeña Llokallas, con cierre de carnaval, completando así la grilla artística de las tres jornadas.

La apertura de cada jornada está prevista para las 19:30.

Entradas preferenciales

Por iniciativa del municipio se dispuso la venta de tickets preferenciales para la edición 2026. Serán 500 por noche y podrán adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Sierra Grande o de forma online a través del sitio plateaunotickets.com.

Los valores establecidos son los siguientes:

Viernes: Nico Mattioli, $10.000.

Sábado: Destino San Javier, Sharon y Los Camperos del Chamamé, $20.000.

Domingo: Ulises Bueno y Llokallas, $25.000.

Desde el municipio se aclaró que el acceso general al evento continúa siendo con entrada libre y gratuita.

Bono contribución y organización del predio

En paralelo, continúa la venta del bono contribución destinado al financiamiento de la fiesta. El valor es de 50.000 pesos y tendrá como premio el sorteo de un terreno con servicios. El sorteo se realizará la última noche ante el público y con la presencia de escribano público. El bono puede adquirirse en la municipalidad, a través de agentes municipales, funcionarios o referentes de organizaciones.

En cuanto a la organización del predio, se establecerá una nueva delimitación para los carros gastronómicos, cuyo cupo ya se encuentra completo. También habrá patio de juegos, espacios para artesanos y manualeros, distribuidos estratégicamente dentro del área destinada a la celebración.

Castillo señaló que se incrementa el interés por participar en el evento y que la fiesta consolida su presencia en la agenda regional.

