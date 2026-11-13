LA FIESTA DE LAS SIERRAS DEL SUR TENDRÁ SU PRIMERA EDICIÓN PROVINCIAL EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE

Sierra Grande | La primera edición provincial de la Fiesta de las Sierras del Sur se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre, según confirmó Lucas Antipán, presidente de la Asociación Civil Somos Danza y responsable de la organización, durante una entrevista con Radio Libre. La celebración tendrá lugar en el predio de Somos Danza, conocido como la Canchita de Chocolate, y contará con dos jornadas de actividades culturales y artísticas.

Antipán informó que la programación incluirá la participación de artistas locales y regionales, entre ellos Franco Coria, Copla y Misterio, Luna Carpera y Daniel Cantos. Además, adelantó la presencia de una agrupación de alcance nacional integrada por cinco músicos, aunque señaló que su identidad será anunciada oficialmente en los próximos días. La organización también prevé realizar el sábado un acto protocolar para inaugurar el escenario, un desfile de delegaciones y la presentación de un monolito en homenaje a dos personas vinculadas con la historia del espacio.

En cuanto a la participación de emprendedores, permanece abierta la convocatoria para artesanos, manualeros y puestos gastronómicos. Los interesados en instalar puestos de artesanías pueden comunicarse con Mateo Velázquez o Camila López, mientras que quienes deseen participar del paseo gastronómico deben contactarse con María Gunther o Gloria Aragón. La organización informó que los espacios gastronómicos tendrán un canon establecido para las dos noches del evento.

Para afrontar los gastos de realización, Somos Danza también puso a la venta un bono contribución de $20.000. El sorteo se realizará durante la segunda jornada y contempla tres premios: $1.500.000 para el primero, $500.000 para el segundo y un termotanque eléctrico para el tercero. Los bonos pueden adquirirse a través de integrantes de los ballets de adultos y adultos mayores, mediante las redes sociales de la asociación y durante los días de la fiesta. El sorteo se realizará en vivo mediante un bolillero y también será transmitido por redes sociales.

Finalmente, Antipan señaló que los integrantes de la institución trabajan en distintas comisiones para organizar las actividades y la logística del encuentro. También indicó que el público podrá asistir con reposeras y recomendó llegar temprano para acceder a los espacios más próximos al escenario. La organización busca cumplir con los horarios previstos y continuar difundiendo los detalles de la programación a medida que se acerque la fecha.

Fuente: En este día | Radio Libre