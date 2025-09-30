LA FIESTA DE LAS SIERRAS DEL SUR PRESENTE EN LA FIT PARA POTENCIAR SU PROYECCIÓN TURÍSTICA

Sierra Grande | La Asociación Civil Somos Danza participa de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), desarrollada en el predio ferial de La Rural en Buenos Aires, con el fin de dar a conocer la identidad, la historia y el propósito de la Fiesta de las Sierras del Sur, que este año celebrará su quinta edición el 6 y 7 de diciembre en Sierra Grande.

En declaraciones a Radio Libre, el presidente de la entidad, Oscar Aguilar, explicó que la presencia en la FIT busca posicionar a la fiesta como una propuesta cultural y turística de alcance nacional. La idea es visibilizar nuestra celebración, que la gente de distintos puntos del país conozca que en Sierra Grande tenemos una fiesta que abre la temporada estival y que nos identifica desde el folclore.

La representación de la Asociación en el evento de turismo, cuenta con la presencia del profesor del Ballet Somos Danza, Lucas Antipán y la estudiante de folclore Victoria Antenao. En el stand se proyectaron videos y material audiovisual que reflejan la historia de la asociación y los orígenes de la fiesta, relató el presidente de la Asociación.

Aguilar destacó que el objetivo de estar en la FIT es generar vínculos con artistas, gestores y operadores turísticos, además de fortalecer la promoción de la localidad junto al Ente Mixto de Promoción Turística (EMProTur) y la municipalidad. “Queremos que la Fiesta de las Sierras del Sur se convierta en un recurso turístico fijo para Sierra Grande y Playas Doradas”, afirmó.

De cara a diciembre, la organización trabaja en la confirmación de artistas y busca sumar un artista nacional como “broche de oro” de la programación. Además, se prevé la participación de artesanos, emprendedores y la instalación de patios de comida para ofrecer un espacio completo de encuentro comunitario.

Uno de los desafíos que la Asociación Civil Somos Danza se propone a partir de esta edición es lograr que la fiesta sea declarada de interés provincial, con la mirada puesta en que, a futuro, pueda alcanzar reconocimiento nacional. “Soñamos en grande y creemos que este es el camino para consolidar nuestra propuesta cultural”, expresó Aguilar.

La participación en la FIT constituye un paso clave para que la Fiesta de las Sierras del Sur trascienda las fronteras locales y se proyecte como una de las celebraciones más representativas del turismo cultural en la Patagonia.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.