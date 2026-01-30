LA FALTA DE MÉDICOS DE CABECERA, PRINCIPAL DESAFÍO DE LA NUEVA DELEGADA DE PAMI EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Vanesa Vedia asumió esta semana como nueva delegada de la Unidad Local de PAMI en Sierra Grande y definió como principal desafío de su gestión la necesidad de incorporar médicos de cabecera para garantizar la atención de los afiliados.

En declaraciones a Radio Libre, Vedia explicó que la unidad local cuenta con un padrón estimado de entre 1.500 y 1.600 afiliados, que actualmente dependen de solo dos médicos de cabecera. Indicó que esta situación genera dificultades en la atención cotidiana, especialmente durante el período estival, cuando se registran licencias y una mayor demanda del sistema de autorizaciones a nivel provincial.

La delegada señaló que el sistema de salud presenta limitaciones para la incorporación de nuevos profesionales, vinculadas a la disponibilidad de médicos y a las condiciones de los convenios vigentes. En ese marco, afirmó que se encuentra revisando los aspectos administrativos y contractuales necesarios para avanzar en gestiones que permitan sumar profesionales a la localidad.

Asimismo, sostuvo que mientras se desarrollan estas gestiones, la prioridad es dar respuesta a las consultas y reclamos de los afiliados, dentro de las posibilidades actuales del organismo. Vedia remarcó que la incorporación de médicos de cabecera es un objetivo central para mejorar la calidad de las prestaciones y garantizar el acceso al seguimiento clínico de los afiliados del PAMI en Sierra Grande.

Finalmente, indicó que esta problemática fue planteada ante autoridades provinciales y nacionales, con el objetivo de acompañar la demanda local y avanzar en soluciones que permitan fortalecer la atención primaria de la obra social en la ciudad.

Fuente: En este día | Radio Libre