LA ESCUELA PRIMARIA N° 62 CELEBRA 100 AÑOS Y PRESENTÓ RECLAMOS DURANTE VISITA OFICIAL

Sierra Grande | La comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 62, que este año cumple 100 años, participó de un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el presidente de YPF, Horacio Marín, en el marco de una recorrida por la obra de pavimentación ubicada en la esquina del establecimiento.

La institución, considerada histórica para la localidad por su vínculo con los orígenes de Sierra Grande, atraviesa su centenario con preparativos para el inicio del ciclo lectivo. En ese contexto, la directora Ebe Almeida salió acompañada por la mayoría de los docentes que se encontraban en el edificio para dialogar con el mandatario provincial.

El encuentro se desarrolló en la vía pública, frente a la escuela. Los docentes rodearon al gobernador y al presidente de YPF para plantear distintos reclamos en un intercambio abierto y ante todos los presentes. La conversación transcurrió con risas, aplausos y visibles nervios por parte de la directora.

Durante el diálogo, Almeida informó que la matrícula actual supera los 310 alumnos y que la institución se encuentra sin disponibilidad para nuevas inscripciones. Indicó que en el inicio del ciclo lectivo debieron rechazar solicitudes de familias provenientes de otras localidades por falta de espacio.

Entre los pedidos formales mencionó la creación de una vicedirección y la habilitación de tres nuevos grados para poder subdividir cuarto y sexto año en ambos turnos. Según expresó, las solicitudes fueron enviadas oportunamente a las autoridades correspondientes y recordó un compromiso asumido en gestiones anteriores.

El gobernador solicitó que se le remita nuevamente la documentación y se comprometió a gestionar el planteo ante el área educativa provincial. La situación fue expuesta públicamente, con presencia de docentes, prensa y miembros de la comunidad.

En el mismo intercambio, Weretilneck presentó a Horacio Marín ante la directora y el equipo docente. El presidente de YPF saludó a la comunidad educativa en el marco de la visita institucional.

La jornada combinó la recorrida por la obra de asfalto en ejecución con el intercambio de demandas vinculadas al funcionamiento del establecimiento, en el año en que la Escuela Primaria N° 62 celebra un siglo de trayectoria en la localidad.

