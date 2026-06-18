LA ESCUELA N° 62 REALIZARÁ LA PROMESA A LA BANDERA EN EL ACTO OFICIAL DEL 20 DE JUNIO

Sierra Grande | Los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 62 Manuel Nicolás Savio serán los encargados de realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera durante el acto oficial por el Día de la Bandera, previsto para el próximo 20 de junio a las 10 horas en el Club Vuta Mahuida, organizado por la Municipalidad de Sierra Grande.

La directora de la institución, Hebe Almeida, explicó que la participación de la escuela en la ceremonia se vincula con las actividades previstas por el centenario del establecimiento educativo, que este año cumple 100 años de trayectoria en la localidad.

«Todo esto se da en el marco de una reunión para empezar a organizar las actividades que tenemos pensadas en el mes de septiembre, que es nuestro aniversario número 100. La escuela se viste de fiesta como todos los años, pero este año tiene una significación especial porque son 100 años y es la primera escuela de la localidad», señaló.

La propuesta fue presentada inicialmente al equipo docente que trabaja con los grupos de cuarto grado de ambos turnos y, tras recibir el acompañamiento de los docentes, comenzó la organización conjunta con las autoridades municipales.

La Promesa de Lealtad a la Bandera será realizada por estudiantes de turno mañana y turno tarde de la institución. La toma de promesa estará a cargo de la supervisora de Nivel Primario, Rosana Albornoz.

Almeida indicó que la iniciativa recupera una modalidad que años atrás formaba parte de los actos centrales, aunque luego cada escuela comenzó a desarrollar la ceremonia dentro de su propia comunidad educativa. En esta oportunidad, la participación adquiere un significado particular al coincidir con los 100 años de la Escuela N° 62.

«Creemos que la situación lo amerita porque son los 100 años de nuestra escuela y ellos son los protagonistas», expresó la directora.

En paralelo, la institución continúa trabajando en la organización de las actividades por el centenario, cuyo acto formal está previsto para el 24 de septiembre. Según adelantó Almeida, distintas comisiones integradas por docentes coordinan propuestas junto al municipio para desarrollar iniciativas vinculadas a la historia de la escuela y su relación con distintos sectores de la comunidad.

Respecto del acto del 20 de junio, la directora informó que se solicitó a las familias acompañar con puntualidad y participar de una ceremonia que incluirá la entrega de certificados a cada estudiante que realice la promesa.

De esta manera, la Promesa de Lealtad a la Bandera de los alumnos y alumnas de cuarto grado de la Escuela N° 62 se integrará al acto oficial de la ciudad, en un año marcado por la conmemoración del centenario de la institución educativa más antigua de Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre