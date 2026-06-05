LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES SARGENTO PRIMERO DOMINGO SALINAS CELEBRÓ 30 AÑOS DE FORMACIÓN POLICIAL EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | La Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Río Negro “Sargento Primero Domingo Salinas” celebró el 1 de junio de 2026 el 30° aniversario de su inauguración formal en Sierra Grande. La institución fue fundada originalmente en Viedma y trasladada a su sede actual el 1 de junio de 1996, desde donde desarrolla tareas de formación policial para distintas localidades de la provincia.

En diálogo con Radio Libre, la directora del Departamento Escuela de Agentes Sierra Grande, comisaria inspectora Sandra Noemí Jaimes, destacó la trayectoria de la institución y el crecimiento registrado durante estas tres décadas.

“Hace ya seis años que me encuentro en Sierra Grande a cargo del Departamento Escuela de Oficiales y Agentes. El pasado 1 de junio celebramos los 30 años formando policías en esta institución”, señaló.

Jaimes explicó que la escuela de Sierra Grande es cabecera de los institutos de formación policial que funcionan además en Cipolletti, Los Menucos y San Carlos de Bariloche. Indicó que actualmente los cuatro establecimientos reúnen a 258 alumnos que cursan la carrera de Formación Policial en Seguridad General.

Según precisó, los estudiantes provienen de distintas localidades de Río Negro y también de otras provincias como Chubut, Corrientes y Santa Cruz.

La directora informó que la formación tiene una duración de nueve meses. En Sierra Grande y Cipolletti se desarrolla bajo modalidad de internado, mientras que en Bariloche y Los Menucos se implementa de manera externada. Las actividades académicas se realizan en jornadas de mañana y tarde.

Respecto de la promoción 2026, detalló que se incorporaron 87 aspirantes agentes, de los cuales 43 son mujeres y 44 varones. Entre ellos se encuentran jóvenes de diversas localidades rionegrinas y también de otras provincias del país.

En relación con los contenidos educativos, Jaimes señaló que la currícula se actualiza de manera permanente para responder a las demandas actuales de la sociedad. En ese marco, informó que se presentó ante el Ministerio de Educación una propuesta que incorpora materias vinculadas a género.

Asimismo, indicó que actualmente se desarrollan talleres de comprensión de textos e informática, mientras que durante el segundo cuatrimestre se sumarán asignaturas de Inglés aplicado a la función policial y Lengua de Señas Argentina.

La responsable de la institución remarcó además el fortalecimiento de la formación en Derechos Humanos dentro del proceso educativo de los futuros agentes policiales.

Los festejos por el aniversario incluyeron un acto realizado en el Polideportivo Municipal de Sierra Grande, donde se reconoció a personal retirado y a integrantes de las primeras promociones de la escuela. También se brindó reconocimiento a cursantes, instructores, jefes de cuerpo, docentes y personal de apoyo que forman parte de la actividad cotidiana de la institución.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el subjefe de la Policía de Río Negro, comisario general Elio Tapia; el secretario de Justicia de Río Negro, Manuel Casariego, en representación del ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el subsecretario de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia, Fernando Fabián Casas; la intendenta de Sierra Grande, profesora Roxana Fernández; además de autoridades policiales provinciales, funcionarios municipales, concejales, aspirantes, familiares y público en general.

Entre las autoridades policiales asistentes se encontraban también el director general de Capacitación y Perfeccionamiento, comisario general Carlos Alberto Álamo Andrada; el director general de Recursos Materiales y Financieros, comisario mayor Diego Peralta; el director general de Recursos Humanos, comisario inspector Claudio Rodríguez Gilavert; y los directores de las escuelas de formación de Bariloche, Los Menucos y Cipolletti.

La Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento Primero Domingo Salinas” continúa siendo uno de los principales centros de formación policial de Río Negro, con presencia en distintas regiones de la provincia y una matrícula que reúne a aspirantes de diversos puntos del país.

Fuente: En este día | Radio Libre