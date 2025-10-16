LA ESCUELA 81 “FRAGATA LIBERTAD”: CONVIVENCIA, JORNADA EXTENDIDA Y EDUCACIÓN INTEGRAL

Sierra Grande | La Escuela Primaria N° 81 “Fragata Libertad” se ha consolidado como una institución de referencia en la localidad por su modalidad de jornada extendida, implementada desde el año 2007. En diálogo con Radio Libre, la vicedirectora Eli Villegas destacó la dinámica de trabajo, la organización de los talleres y la importancia de los espacios compartidos entre estudiantes y docentes.

“La escuela es de jornada extendida desde 2007, tenemos una trayectoria importante. Los alumnos del primer ciclo realizan los talleres por la mañana, mientras que el segundo y tercer ciclo los tienen por la tarde”, explicó Villegas.

La institución cuenta con una matrícula de 189 estudiantes, desde el nivel inicial hasta séptimo grado, y ofrece desayuno, almuerzo y merienda, fortaleciendo así la permanencia y el bienestar de los alumnos durante las ocho horas que permanecen en el establecimiento.

Entre los talleres que integran la propuesta educativa, se destacan acompañamiento al estudio, alfabetización científica, expresión artística e inglés. En ellos se abordan contenidos curriculares de lengua, matemática, ciencias y educación ambiental, además de fomentar la creatividad y el trabajo en grupo.

“Los chicos aprenden desde el hacer: experimentan en el laboratorio, cuidan el ambiente, realizan compostaje y pronto incorporarán una huerta escolar. También desarrollan la expresión corporal y oral, con teatro, títeres y lectura”, detalló la vicedirectora.

La convivencia es otro de los pilares del proyecto educativo. Dado que los estudiantes comparten extensas jornadas, el equipo docente desarrolla diversas estrategias para fortalecer los vínculos y el respeto mutuo.

“Se trabaja mucho el tema de la convivencia, porque los niños están ocho horas en la escuela. En cada taller se arman nuevos grupos y se construyen acuerdos de convivencia. Es un proceso dinámico y constante”, señaló Villegas.

La Escuela 81 también se distingue por su trabajo articulado entre docentes y talleristas, quienes se reúnen semanalmente en horas institucionales para coordinar contenidos, planificar actividades y evaluar avances.

“Todos los miércoles nos reunimos todo el personal docente. Es un momento muy valioso, donde podemos hablar de los chicos, planificar, organizar actos y articular entre todos los niveles”, comentó.

Finalmente, Villegas invitó a la comunidad a conocer la escuela y a participar de las convocatorias para nuevos talleres, dirigidas tanto a docentes titulados como a estudiantes del Instituto de Formación Docente.

“Queremos que la comunidad se acerque, que conozca la escuela. Es un espacio abierto, con muchos proyectos en marcha y vacantes disponibles en ambos turnos”, expresó.

Con una propuesta educativa que combina el aprendizaje académico, el trabajo colaborativo y la educación ambiental, la Escuela N° 81 “Fragata Libertad” reafirma su compromiso con la formación integral de niños y niñas de la localidad.

Fuente: En Este Día | Radio Libre