LA ESCUELA 360 DE PLAYAS DORADAS PRESENTÓ SU HIMNO INSTITUCIONAL

Playas Doradas | La Escuela N° 360 “Mario Armando Toconás”, ubicada en el balneario Playas Doradas, marcó un hito en su historia institucional al presentar su propio himno. Lo que comenzó como una iniciativa pedagógica sobre la conservación del entorno marino ha culminado en una composición que define la identidad de la comunidad educativa y su estrecho vínculo con el paisaje que los rodea.

El origen: Proyecto «Guardianes del Mar»

La creación de esta pieza musical no fue un hecho aislado, sino el resultado de un intenso año de trabajo bajo el proyecto institucional «Guardianes del Mar». Esta iniciativa contó con la participación activa de toda la comunidad: estudiantes, docentes, personal de apoyo y familias, quienes trabajaron codo a codo con los guardaparques y técnicos del Parque Nacional Islote Lobos.

Ricardo Pereira, ex intendente del parque nacional, destacó oportunamente que lo que inició como una actividad de aula se transformó rápidamente en un «megaproyecto» socio-comunitario. El objetivo central fue sensibilizar sobre la importancia de proteger el ecosistema costero, convirtiendo a los niños en verdaderos centinelas de su territorio.

Una obra colectiva

La singularidad de este himno reside en su autoría. La letra fue íntegramente redactada por los estudiantes de la Escuela 360, quienes plasmaron en versos sus vivencias, la alegría de la murga, el sol de la playa y la responsabilidad de cuidar el medioambiente de las amenazas como la contaminación.

Por su parte, la composición musical estuvo a cargo del reconocido músico José Luis «Josito» Otero, quien logró capturar el espíritu enérgico y «pegadizo» que el proyecto requería. La docente Cecilia Céspedes fue la encargada de difundir esta obra que ya resuena con fuerza en los pasillos de la institución.

Letra y significado

El himno alterna entre la descripción del paisaje natural y el llamado a la acción. Con frases como «Retumban las olas en el mar abierto / Somos, como somos, guardianes», los alumnos refuerzan su sentido de pertenencia. La canción también aborda la problemática de los residuos con una mirada reflexiva: «La basura de algunos es el tesoro de otros», aludiendo al reciclaje y la limpieza de las costas.

Hacia la consolidación de una identidad

La presentación del himno simboliza el cierre de un ciclo de actividades que incluyó salidas de campo, tareas de concientización y la integración de contenidos científicos y artísticos. Al contar ahora con un símbolo sonoro propio, la Escuela 360 no solo celebra su nombre, en honor al submarinista del ARA San Juan, sino que también proyecta su futuro como una institución profundamente ligada a la defensa del patrimonio natural rionegrino.

