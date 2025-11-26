LA EEBA Nº 26 INVITA A SU MUESTRA ANUAL CON TRABAJOS DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Sierra Grande | La Escuela de Educación Básica para Adultos Nº 26 (EEBA 26) de Sierra Grande se prepara para su muestra anual, un evento que se ha consolidado como uno de los momentos más significativos del ciclo lectivo. La profesora Marcela González anticipó detalles de esta actividad que busca abrir las puertas de la institución a toda la comunidad para compartir el trabajo realizado durante el año.

La muestra tendrá lugar el jueves 27 a las 19 horas en la sede central de la escuela, ubicada en la Escuela Nº 62. Según explicó González, se trata de una instancia muy especial: “La muestra anual es cuando compartimos con la comunidad todo lo que se ha trabajado durante el año: proyectos, producciones, talleres y experiencias de los estudiantes”.

Si bien prefirió resguardar la sorpresa de las producciones que se exhibirán, la docente aseguró que habrá trabajos de todas las áreas y espacios formativos. La muestra estará integrada por los ciclos que funcionan en la sede central y por los anexos de zona rural, Playas Doradas, la Casa de la Cultura, la Escuela 251 y Butamalal, además de los talleres que se desarrollan en distintos puntos de Sierra Grande.

Entre ellos, se destacan el taller de cocina, que funciona en la Escuela 81, y el taller de jardinería, dictado en la Escuela 251. Todas estas propuestas formarán parte de la presentación general.

Además de las exposiciones, la jornada incluirá un momento de estético-expresivo, coordinado por la profesora Cecilia Aramayo. Esta actividad se realizará en el exterior del edificio, con una breve caminata por la Avenida Novillo abierta a la participación del público. “Es una propuesta muy linda, que trabaja lo saludable y en la que todos podemos sumarnos”, destacó González.

Respecto al formato del evento, la docente señaló que no habrá espectáculos extensos ni buffet, aunque sí habrá algunas sorpresas vinculadas al trabajo de los talleres: “Tengan en cuenta que contamos con un taller de cocina”, adelantó.

A lo largo del año, la EEBA 26 desarrolló un intenso programa educativo y comunitario. González calificó el ciclo lectivo como “muy positivo”, con avances en múltiples áreas y una fuerte participación de estudiantes y docentes.

La institución invita a familias, vecinos, exalumnos y a toda la comunidad a acercarse y conocer de cerca las iniciativas que se llevan adelante en esta escuela que brinda educación primaria para jóvenes y adultos en diversos puntos de la región.

“Van a ser muy bienvenidos. Todo aquel que quiera acercarse va a ser recibido con los brazos abiertos”, concluyó González.

Fuente: En este día | Radio Libre.