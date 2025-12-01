LA EEBA Nº 26 CELEBRÓ SU MUESTRA FINAL CON AMPLIA PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTOS LEGISLATIVOS

Sierra Grande | La Escuela de Educación Básica para Adultos (EEBA) Nº 26 de Sierra Grande llevó adelante su muestra anual de cierre de ciclo, una jornada que reunió producción pedagógica, actividades comunitarias y reconocimientos institucionales. El evento se desarrolló en el marco de la Semana de la Educación para Adultos y contó con una gran participación de estudiantes, docentes, anexos rurales y autoridades locales.

La docente Marcela González destacó que la muestra fue “inolvidable” gracias al compromiso de los alumnos, quienes presentaron trabajos de alta calidad en cada uno de los espacios pedagógicos. “Se vio reflejado el trabajo genuino y la pasión con la que participan en todas las actividades”, expresó.

Reconocimientos de la Legislatura de Río Negro

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la visita de la legisladora provincial Magdalena Odarda, quien entregó dos declaraciones de interés aprobadas por la Legislatura de Río Negro:

Declaración de Interés Educativo, Cultural y Social de la Muestra Pedagógica Institucional de la EEBA Nº 26.

Declaración de Interés Educativo, Institucional y Cultural del proyecto Banca Joven, una iniciativa impulsada por los propios estudiantes en el taller de Secretariado Administrativo.

González subrayó el valor simbólico y motivador de estos reconocimientos: “El solo hecho de estar en la agenda de un legislador nos hace sentir presentes. Es una caricia y un impulso para seguir apostando a nuevos desafíos”.

Un recorrido por la creatividad y el aprendizaje

La exposición reunió trabajos de los distintos ciclos y anexos de la institución. Entre los proyectos más destacados se encontraron:

Maquetas y demostraciones de oficios : desde la fabricación artesanal de sogas y el trabajo en cuero, hasta la elaboración de jabones.

Reproducción del sistema de potabilización de agua de Cona Niyeu , presentada por el anexo de Arroyo Ventana, un proyecto trabajado junto a adultos mayores que investigaron el origen y tratamiento del agua en la zona.

Taller de calado en madera , que montó un stand con piezas similares a las de una feria artesanal.

Espacio del anexo de la Escuela Nº 81 , donde el público podía vestirse con indumentaria gauchesca y llevarse fotografías impresas.

Taller de cocina, que ofreció degustaciones, recetas mediante códigos QR y sorteos entre los visitantes.

Cada stand exhibió producciones elaboradas durante el año, muchas de ellas vinculadas al trabajo comunitario y la apropiación de saberes locales.

Una escuela elegida por los adultos

La EEBA Nº 26 atiende a personas adultas y adultas mayores que eligen retomar o continuar su educación. González destacó la importancia social de la institución: “Hay gente que viene porque está sola y encuentra en la escuela un lugar de pertenencia. Muchos se quedan varios años, hacen todos los talleres y no quieren irse. Eso nos llena de orgullo”.

La muestra también contó con la presencia de integrantes del Concejo Municipal y otras autoridades que han acompañado el trabajo institucional durante el año.

Cierre del ciclo lectivo

La comunidad educativa se prepara ahora para el acto de egresados, que se realizará el 11 de diciembre a las 19 horas, con invitación abierta a toda la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre