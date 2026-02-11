LA CTA CONVOCA A PARO Y MOVILIZACIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL

Sierra Grande | La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) anunció un paro nacional y movilizaciones en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Senado de la Nación. La medida fue confirmada por Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro, en declaraciones a Radio Libre.

Según explicó Molina, la convocatoria se realizará el día en que el proyecto tenga tratamiento parlamentario efectivo, previsto para el 11 de febrero. En ese marco, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores definieron un paro nacional acompañado por movilizaciones en distintas provincias, incluida Río Negro.

El dirigente sindical sostuvo que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo no constituye una modernización laboral, sino una modificación del régimen vigente que, según su visión, implica una reducción de derechos para los trabajadores. Entre los puntos señalados, mencionó cambios en el régimen de indemnizaciones, la posibilidad de despidos sin causa, la modificación de las jornadas laborales y el fraccionamiento de las vacaciones, así como la situación de los trabajadores de plataformas digitales.

Molina también indicó que el proyecto contempla beneficios impositivos para grandes empresas, lo que, según afirmó, tendría impacto en la coparticipación federal y en los recursos que reciben las provincias. En ese sentido, expresó su desacuerdo con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro a la iniciativa nacional y consideró que la reforma podría afectar el financiamiento de servicios provinciales como salud, educación y salarios estatales.

Desde la CTA señalaron que están dispuestos a debatir una reforma laboral, pero plantearon que debería contemplar garantías salariales, reducción de la jornada laboral sin pérdida de ingresos, ampliación de licencias, regulación del trabajo en plataformas digitales, derecho a la desconexión y participación de los trabajadores en las ganancias empresariales.

En relación con el escenario legislativo, Molina reconoció que el tratamiento del proyecto presenta un panorama complejo y que existen bloques que acompañarían la iniciativa oficial. No obstante, afirmó que las centrales sindicales continuarán con acciones gremiales y movilizaciones si la reforma avanza.

En la provincia de Río Negro, la CTA confirmó movilizaciones en distintas localidades. En Bariloche, la concentración será a las 18 horas en Onelli y Moreno; en General Roca, a las 18.30 en Plaza San Martín; en Viedma, a las 18 en la Plaza San Martín; en Cipolletti, a las 18 en la Plaza de la Justicia; y en El Bolsón, a las 18 en Plaza Pagano.

