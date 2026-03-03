LA COMISARÍA 13ª INTENSIFICA LA BÚSQUEDA DE ESTEBAN GABRIEL TREJO

Sierra Grande | La Comisaría 13ª de Sierra Grande lleva adelante la averiguación de paradero de Esteban Gabriel Trejo, quien fue visto por última vez el sábado 28 de febrero alrededor de las 16 horas.

En declaraciones a Radio Libre, el comisario Cristian Castillo confirmó que la denuncia penal fue formalizada por la madre del joven en la sede policial. A partir de ese momento tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que dispuso distintas diligencias en el marco de la investigación.

“Se ha formalizado la denuncia penal por parte de la progenitora y se dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, quien coordinó distintas diligencias y averiguaciones que se realizan en este tipo de casos”, indicó Castillo.

El comisario explicó que actualmente se profundizan las tareas para establecer el paradero del joven. Según los relatos recabados, existiría la intención de un viaje hacia la provincia de Buenos Aires, por lo que se trabajan diversas hipótesis.

“Estamos trabajando todas las hipótesis posibles. Se están realizando averiguaciones en la zona, en la jurisdicción local y en Playa Dorada, y también se dio intervención a lugares aledaños”, señaló.

Durante la jornada del martes se realizaron rastrillajes con personal de la unidad y la División Canes. También intervino el área de Investigaciones y Criminalística, que efectuó recolección de muestras para facilitar el trabajo de los perros rastreadores. Para las próximas horas están previstas nuevas tareas de rastrillaje y la recepción de declaraciones testimoniales.

Castillo informó que se afectó personal de manera exclusiva para la búsqueda y solicitó la colaboración de la comunidad. “Toda persona que tenga información, sobre todo si lo ha visto en estos últimos días, debe comunicarse inmediatamente con la sede policial”, expresó.

Quienes puedan aportar datos deben comunicarse al 101 o al teléfono 2920-351748.

Fuente: En este día | Radio Libre