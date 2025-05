LA CÁMARA DE COMERCIO DE SIERRA GRANDE PIDIÓ INCORPORARSE AL EMPROTUR

Sierra Grande | La Cámara de Industria y Comercio de Sierra Grande solicitó formalmente su incorporación al Ente Mixto de Promoción Turística (EMPROTUR). La solicitud fue presentada en una reunión mantenida el pasado viernes con representantes del organismo, en la que también se propuso la incorporación de la técnica en turismo Gladys Antonio al Consejo Asesor del EMPROTUR.

Enola Urrutia Zelazchi, secretaria de la Cámara de Comercio local, explicó los motivos de este pedido: “Cuando se conformó el EMPROTUR, la Cámara aún no estaba regularizada, por lo que no pudimos participar en la conformación inicial. Hoy ya estamos en condiciones legales y queremos integrarnos formalmente, principalmente al Consejo Asesor, que aún no ha sido constituido”.

Urrutia detalló que la convocatoria para sumarse al Consejo Asesor fue recientemente abierta, y que se otorgará un plazo de siete días para que las distintas cámaras y asociaciones —como la de emprendedores y artesanos— puedan presentar a sus representantes. Los requisitos para participar incluyen estar al día con el componente B y con la tasa de seguridad e higiene municipal.

Participación con voz, pero sin voto

Actualmente, y en función de cómo fue constituido el EMPROTUR, la Cámara de Comercio no puede formar parte de la comisión directiva con voto, aunque sí se le permitirá participar con voz. “La Cámara que forma parte del directorio es la de Prestadores de Servicios Turísticos, porque ya estaba legalmente constituida cuando se creó el ente. Nosotros ahora podemos sumarnos al Consejo Asesor y participar en las reuniones del directorio, aunque sin voto por el momento”, señaló Urrutia.

A pesar de esta limitación, la Cámara de Comercio considera que su participación es fundamental para que el sector comercial de Sierra Grande esté representado en las políticas de promoción turística. En este sentido, se confirmó la postulación de la técnica en turismo Gladys Antonio, titular de la agencia de turismo Aire Tours, para ocupar un lugar en el Consejo Asesor.

Reclamo por una tasa diferenciada

Entre las inquietudes planteadas por la Cámara de Comercio, se destaca el reclamo por la aplicación del componente B —una tasa que se cobra a los comercios para financiar la promoción turística—, cuya implementación consideran desigual.

“No puede cobrarse el mismo valor a todos los comerciantes, tanto de Playa Dorada como de Sierra Grande, cuando el beneficio no es el mismo. Hay comercios que están directamente vinculados al turismo y otros que no”, explicó Urrutia.

El planteo apunta a establecer una diferenciación en la tasa, beneficiando a aquellos comercios que, por su ubicación o rubro, no se ven directamente favorecidos por la actividad turística. “El almacén de barrio, por ejemplo, no recibe turistas como lo puede hacer un restaurante frente al mar. Esa diferencia debe contemplarse”, añadió.

Expectativas y próximos pasos

Desde la Cámara de Comercio aseguran que su intención es sumar propuestas, trabajar en conjunto y fortalecer el desarrollo turístico de toda la región. “Queremos incorporar también turísticamente a Sierra Grande. Por lo general se pone el foco en Playas Doradas, pero aquí también tenemos mucho para ofrecer”, remarcó Urrutia.

La semana próxima está prevista una nueva reunión para evaluar qué entidades se sumaron con las postulaciones al Consejo Asesor y avanzar con su constitución formal. Mientras tanto, la Cámara de Comercio espera que su participación permita abrir el debate y aportar nuevas miradas sobre el desarrollo turístico local.

