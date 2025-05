LA CÁMARA DE COMERCIO DE SIERRA GRANDE PIDE RESPALDO ESTATAL

Sierra Grande | En una contundente exposición pública, Héctor Hinofuentes, presidente de la Cámara de Comercio de Sierra Grande, y Gabriel Villagra, quien lo acompaña en la conducción de la entidad, reclamaron una mayor participación del comercio local en el desarrollo económico que comienza a gestarse en torno a Punta Colorada y las obras vinculadas a YPF. Ambos dirigentes coincidieron en advertir sobre un modelo de crecimiento que, lejos de integrar a la ciudad, corre el riesgo de convertirla en una «ciudad satélite».

Con preocupación, Hinofuentes alertó sobre los indicios de una planificación urbana y económica centrada exclusivamente en Punta Colorada, lo que podría marginar a la ciudad y al tejido comercial de Sierra Grande. “He visto planos, estuvimos con la gente de Techint y vimos un comedor para 500 personas allá. Todo enfocado en Punta Colorada. Eso nos hace ruido, porque quienes vendemos poco o mucho no vamos a ir hasta allá a trabajar. ¿Por qué no pensar algo más cercano, como un hotel de gamelas en Sierra Grande?”, cuestionó.

El dirigente reconoció que el crecimiento es necesario, pero pidió que se lo distribuya con criterios de equidad: “No decimos que no al progreso, pero queremos que se regule. Sabemos que se nos viene encima, y estaría bueno que sea dividido o por lo menos organizado. Esa es nuestra inquietud”, remarcó.

En el mismo tono, Villagra detalló la situación que atraviesan los comerciantes locales: “La mayor preocupación es la falta de respaldo por parte del gobierno actual. No tenemos financiamiento, no estamos insertos en los proyectos actuales. El otro día vi un listado de proveedores de YPF y la mayoría eran empresas de otras provincias. Solo cuatro eran de Sierra Grande”.

El dirigente fue aún más explícito: “Hay una ley provincial de Compre Rionegrino que no se está cumpliendo. Se están trayendo servicios de afuera sin darle prioridad al comercio local. Ahí debe intervenir el gobierno, es su responsabilidad como ente regulador”.

Además, Villagra apuntó contra la falta de acceso al crédito: “Las promesas de financiamiento quedaron en el aire. No hay líneas activas ni para monotributistas, que son la mayoría del sector. Se había hablado de créditos con meses de gracia, con apoyo provincial, pero todo quedó en conversaciones”.

Reclamos concretos y propuestas claras

Desde la Cámara de Comercio piden medidas urgentes y concretas:

Regulación del desarrollo urbanístico , evitando el aislamiento de Sierra Grande del núcleo de inversiones.

, evitando el aislamiento de Sierra Grande del núcleo de inversiones. Cumplimiento efectivo de la ley de Compre Rionegrino , priorizando proveedores locales.

, priorizando proveedores locales. Financiamiento accesible para pequeñas y medianas empresas, especialmente para monotributistas.

para pequeñas y medianas empresas, especialmente para monotributistas. Reuniones directas entre el sector privado local y las empresas que se están instalando.

entre el sector privado local y las empresas que se están instalando. Participación institucional en espacios como el Emprotur, del que hoy están excluidos, a pesar de que la normativa lo contempla.

“El año pasado vinieron los bancos, prometieron créditos para mejorar maquinaria y ampliar locales, pero nada se concretó”, explicó Villagra. “Mientras tanto, los comerciantes invierten con recursos propios, sin respaldo, y con la incertidumbre de no saber si podrán competir con empresas externas”, añadió.

El concepto de “ciudad satélite”, que emergió en las palabras de Hinofuentes, resume la sensación de los representante de los comerciantes: “Todo está planificado allá. Nosotros, acá, no tenemos respuestas sobre hacia dónde crecerá Sierra Grande. No hay código de urbanización actualizado, no hay interlocutores estables con YPF. Hace años que no hay presencia directa de la empresa en la localidad. No queremos estar mirando desde la vereda de enfrente”, sostuvo.

En ese sentido, también cuestionaron la falta de diálogo institucional: “Como Cámara, nunca fuimos convocados a una reunión con empresas como Milicic. Falta articulación entre lo público, lo privado y las inversiones que vienen”, insistió Villagra.

Ambos dirigentes destacaron el trabajo conjunto entre distintas organizaciones locales. “Estamos organizados junto a la Cámara Empresaria, la de Emprendedores de Playas Doradas y las asociaciones de artesanos. Queremos una propuesta común y convocar a todos los comerciantes”, explicó Hinofuentes. “Ya estamos cerca de las asambleas semestrales, vamos a seguir movilizando”, agregó.

Finalmente, Villagra expresó: “A todos los comerciantes, les decimos que estamos a disposición para acompañar cada reclamo. Esto no es de unos pocos: Sierra Grande tiene que estar en el centro del desarrollo, no al margen”.

En resumen, la Cámara de Comercio de Sierra Grande pide que el desarrollo económico e industrial que se impulsa en Punta Colorada no excluya a la ciudad. Reclama cumplimiento de leyes, acceso real a financiamiento, presencia institucional en los organismos turísticos y participación efectiva en los grandes proyectos. “Si no regulamos ahora, el desarrollo va a pasar y nosotros vamos a quedar otra vez afuera”, advirtió Hinofuentes.

