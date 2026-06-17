LA BRUJA YA ESTÁ VESTIDA PARA EL MUNDIAL Y RECIBE DESEOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La tradicional «Bruja» de Sierra Grande ya se encuentra preparada para acompañar una nueva instancia mundialista. Así lo informó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande, Roberto «Tato» Lusarreta, durante una entrevista con Radio Libre, donde se refirió exclusivamente a este símbolo urbano que, con el paso del tiempo, fue adoptando distintas caracterizaciones y es de autoría familiar.

Según indicó, la figura está ubicada en la intersección de calle Bahía Blanca y Villegas, frente a Bahía Blanca 290. «En el poste está la bruja», precisó al describir su localización para quienes deseen visitarla.

En esta oportunidad, la intervención presenta una temática vinculada a la Selección Argentina. La Bruja luce botines y medias de fútbol, pantalón corto, la camiseta de Lionel Messi y un sombrero celeste con un pompón blanco. Lusarreta señaló que la confección de estos elementos estuvo a cargo de Betty, quien colaboró con la preparación del personaje.

Recordó que durante el Mundial anterior numerosos vecinos se acercaron hasta el lugar para pedir deseos relacionados con el desempeño del seleccionado nacional y, una vez concluida la competencia, regresaron para tomarse fotografías y agradecer. «Ya está lista para que le vayamos a pedir, como el Mundial pasado», expresó.

Consultado sobre si la figura posee un nombre propio, explicó que nunca se le asignó uno debido a las múltiples transformaciones que ha experimentado a lo largo de los años. Recordó que durante la pandemia apareció con ropa amplia y pantuflas; posteriormente fue caracterizada para el Mundial con indumentaria deportiva; también vistió un mameluco para acompañar pedidos vinculados al trabajo en Sierra Grande y, en otras ocasiones, adoptó la figura de Papá Noel.

«Va cambiando. No le podemos poner un nombre porque un día es varón y el otro día es mujer», señaló Lusarreta al describir la evolución del personaje.

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de incorporar un espacio para que quienes visiten el lugar puedan dejar por escrito sus deseos, tal como ocurre habitualmente durante las celebraciones navideñas, cuando niñas y niños acercan mensajes y pedidos a la figura.

De este modo, la Bruja vuelve a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, esta vez con una nueva caracterización asociada al Mundial y manteniendo una tradición que se ha repetido en diferentes momentos de la vida comunitaria de Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre.