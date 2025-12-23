LA «BRUJA NOEL»: LA INTERVENCIÓN URBANA QUE UNE A SIERRA GRANDE EN ESTA NAVIDAD

En el corazón de Sierra Grande, lo que comenzó como una creativa intervención urbana se ha consolidado como un fenómeno social que trasciende las estaciones. La famosa «bruja» que habita en un poste del centro —obra de Roberto “Tato” Lusarreta— ha dejado de lado sus atuendos de pandemia o de YPF para calzarse el traje de «Bruja Noel», convirtiéndose en el buzón oficial de las ilusiones infantiles.

Una tradición que se adapta

En diálogo con la prensa local, «Tato» Lusarreta recordó los orígenes de esta figura que ya es parte del paisaje urbano. «La hemos tenido con mameluco pidiendo trabajo, con pantuflas en pandemia y hasta festejando el Mundial», comentó el artista. Sin embargo, fue el pedido de una vecina lo que cambió el propósito de la intervención el año pasado: «Una mamá me dijo que su nena quería traerle la carta y me sugirió vestirla de Papá Noel».

Desde entonces, la respuesta ha sido masiva. El año pasado se recolectaron más de 30 misivas y, en lo que va de esta temporada, ya suman una veintena. «Yo leo todas las cartas porque dicen cosas muy lindas; hay nenes que piden ser mejores personas, algo muy emocionante», confesó Lusarreta.

Comunidad y respeto

Uno de los puntos que más destaca el creador es el respeto de los vecinos por la obra. A pesar de estar en plena vía pública, la bolsa de las cartas nunca ha sido vandalizada. Este año, la confección del vestuario estuvo a cargo de Bety (esposa) y Viridiana (hija), quienes trabajaron en las telas para que la Bruja Noel luzca impecable.

La estructura, que fue diseñada tomando como referencia las proporciones reales de una mujer para darle mayor armonía, se encuentra a una altura que invita a la interacción familiar. «Yo ayudo a los nenes a subir las cartas cuando me ven en la vereda, o vienen las familias y se sacan fotos», relató «Tato».

Fuente: En este día | Radio Libre