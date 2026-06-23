LA BANCA DEL VECINO LLEVÓ AL CONCEJO MUNICIPAL UNA PROPUESTA SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Sierra Grande | La Banca del Vecino del Concejo Municipal de Sierra Grande volvió a ser utilizada como herramienta de participación ciudadana con la exposición de una propuesta vinculada a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU).

El presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, explicó a Radio Libre que este mecanismo permite a vecinos y vecinas presentar inquietudes, proyectos o propuestas sin necesidad de que sean impulsados previamente por un bloque político.

«La banca del vecino es un espacio de participación. Invita a las personas de Sierra Grande que quieren expresarse, plantear una propuesta o alguna inquietud. Cada uno puede solicitarla mediante la presentación de un proyecto, que es analizado por la comisión correspondiente», señaló.

Negri indicó que actualmente existen varias solicitudes en espera y recordó que cada presentación dispone de un tiempo máximo de 20 minutos antes del inicio de la sesión ordinaria.

La última intervención correspondió a Vanesa Despó, quien presentó un informe técnico orientado a la implementación de un sistema GIRSU para Sierra Grande. Según explicó el titular del cuerpo legislativo, la iniciativa busca anticipar el impacto que podría generar el crecimiento poblacional y productivo proyectado para la región.

«El planteo apunta a qué está sucediendo o qué va a suceder con los residuos a lo largo del tiempo y con este crecimiento que está teniendo Sierra Grande», sostuvo Negri.

De acuerdo con la documentación presentada durante la Banca del Vecino, el proyecto propone una «Reconversión Sanitaria y Sostenible de Sierra Grande» mediante un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, contemplando infraestructura ambiental y alternativas de financiamiento.

El informe identifica como eje principal la necesidad de reemplazar el actual sistema de disposición final de residuos por un esquema ajustado a la legislación vigente. Entre los aspectos señalados se menciona el cierre del basural a cielo abierto y la implementación de un sistema integral que incluya minimización de residuos, separación en origen, recolección diferenciada y monitoreo ambiental.

La presentación también hace referencia a las leyes provinciales vinculadas a la gestión de residuos, el tratamiento de residuos peligrosos y los procedimientos de evaluación ambiental, además de proponer una estrategia administrativa para gestionar asistencia técnica y financiamiento a través de organismos provinciales y líneas de crédito internacionales.

Negri describió la propuesta como un proceso de varias etapas. La primera contempla que el Concejo Municipal pueda avanzar en instrumentos institucionales que permitan formalizar el tratamiento del tema. Posteriormente, plantea la articulación con el municipio, organismos provinciales y otros actores vinculados a la temática ambiental para evaluar alternativas de implementación.

El presidente del Concejo señaló que la exposición realizada mediante la Banca del Vecino constituye un aporte para el análisis legislativo y la generación de debates sobre problemáticas de interés comunitario.

Fuente: En este día | Radio Libre