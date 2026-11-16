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LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL PROYECTO ARGENTINA LNG EN SIERRA GRANDE REGISTRA 320 INSCRIPCIONES PARA DOS JORNADAS DE DEBATE
El Secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, Mario Figueroa, confirmó que la participación se dividirá en partes iguales entre ambos días y contará con la presencia de ministros del gabinete provincial, las consultoras Serman & Asociados S.A. y ERM Argentina S.A.
Sierra Grande | La instancia de participación ciudadana convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para evaluar el Proyecto Argentina LNG comenzará este lunes 16 de noviembre a las 8:00 en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande. Según informó Mario Figueroa, Secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia, el registro contabiliza un total de 320 inscripciones distribuidas a lo largo de las dos jornadas previstas, con una proporción estimada del 50 por ciento de oradores para cada día. El funcionario precisó que la cifra contempla a participantes que se anotaron en más de uno de los bloques temáticos habilitados.
El encuentro, regulado bajo los términos de la Ley provincial J N° 3.284, tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía la información técnica y recibir aportes sobre cuatro Estudios de Impacto Ambiental. Los bloques de análisis corresponden al Gasoducto Dedicado para el transporte desde Neuquén, las Unidades Flotantes de Licuefacción (FLNG) ubicadas a cinco kilómetros de la costa en el Golfo San Matías, el Poliducto para líquidos y condensados, y el Complejo Industrial terrestre de recepción y fraccionamiento. El período de inscripción cerró el pasado miércoles 11 de noviembre.
En el plano institucional y operativo, Figueroa confirmó que la apertura y el desarrollo de la audiencia contarán con la asistencia de ministros y secretarios del gabinete provincial, además de un dispositivo de seguridad integrado por 200 efectivos policiales. Asimismo, las exposiciones técnicas sobre los estudios ambientales estarán a cargo de representantes de las consultoras Serman & Asociados S.A. y ERM Argentina S.A., firmas responsables de la elaboración de los informes sometidos a evaluación.
De acuerdo con el reglamento establecido por la autoridad de aplicación, cada participante inscripto dispondrá de un tiempo máximo de exposición de cinco minutos por cada Estudio de Impacto Ambiental seleccionado. La audiencia pública constituye una instancia formal de carácter no vinculante para incorporar observaciones al expediente ambiental antes de que la provincia defina el avance de la infraestructura proyectada para la exportación de gas natural licuado.
Para garantizar el acceso público a las deliberaciones, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático transmitirá en vivo el desarrollo completo de las jornadas a través de su canal oficial en la plataforma YouTube. La documentación de los expedientes y los resúmenes ejecutivos de cada componente permanecen disponibles para consulta en el portal web oficial del Gobierno de Río Negro.
Fuente: En este día | Radio Libre