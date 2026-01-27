LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL REALIZÓ UN NUEVO APORTE AL CAPS DE PLAYAS DORADAS

Playas Doradas | La Asociación Civil Amigos del Hospital concretó un nuevo aporte al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Playas Doradas, establecimiento que depende del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi. La entrega incluyó medicamentos e insumos solicitados por el CAPS para la atención primaria de los habitantes y visitantes del balneario.

Según se informó, la compra permitió abastecer al centro de salud con productos farmacológicos de uso frecuente, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios, cremas tópicas, jarabes y medicamentos de prescripción habitual, en cantidades acordadas con el equipo sanitario local. La inversión total destinada a este aporte fue de $538.940,95.

La Asociación Amigos del Hospital está integrada por un grupo de vecinas que se conformó formalmente en el año 2024 con el objetivo de colaborar con el sistema de salud pública de la región. Desde su creación y hasta la fecha, la entidad ha realizado aportes por un monto aproximado de 7 millones de pesos, destinados a distintas áreas del hospital y de los servicios de salud asociados, como comedor, guardia, laboratorio, kinesiología, atención primaria y quirófano.

Las compras y aportes se financian a través de la cuota social mensual, fijada actualmente en $3.000 por persona. Desde la Asociación señalaron que este esquema permite sostener de manera regular la adquisición de insumos y responder a las necesidades que plantean los servicios de salud.

Quienes deseen asociarse o recibir información pueden comunicarse con cualquiera de las integrantes de la Asociación Amigos del Hospital.

Por Belen Baleija