KRAKEN, PROPUESTA GASTRONÓMICA EN PLAYAS DORADAS DURANTE LA TEMPORADA 2026

Playas Doradas | Dentro de la oferta gastronómica disponible en Playas Doradas durante la temporada 2026, Kraken se posiciona como un bistró con una propuesta orientada a la cocina cercana al mar. Ubicado sobre la avenida Buccino, el espacio trabaja con una carta diseñada para el consumo en el local o para llevar, adaptada al ritmo de la temporada estival.

En declaraciones a Radio Libre, Nadia Stubbe, referente de Kraken, señaló que la propuesta del bistró se apoya en una variedad de platos que incluyen pizzas, hamburguesas, tartas, empanadas y especialidades en mariscos como rabas, langostinos y tentáculos de calamar, disponibles en distintas presentaciones. La carta se completa con opciones de menú del día, ensaladas, platos calientes y una selección de bebidas que acompaña la experiencia gastronómica.

Stubbe explicó que la idea es ofrecer una alternativa accesible y constante tanto para residentes como para visitantes, con horarios amplios que cubren el mediodía y la noche. En ese sentido, Kraken mantiene su atención todos los días, con extensión horaria los fines de semana.

Además de la propuesta gastronómica, Kraken forma parte de una dinámica habitual del balneario que incluye actividades y espectáculos programados en distintos puntos de Playas Doradas durante los fines de semana, integrándose a una agenda que combina gastronomía, recreación y propuestas culturales.

Con esta modalidad de trabajo, el bistró se suma a las alternativas disponibles para quienes eligen la costa rionegrina durante la temporada de verano, aportando una opción vinculada al entorno y a los hábitos propios del destino turístico.

Fuente: En este día | Radio Libre