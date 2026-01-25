KARTING MADRYN INDOOR SUMA UNA OPCIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA A 120 KM DE SIERRA GRANDE

Karting Madryn Indoor se consolida como una alternativa deportiva y de recreación para residentes y visitantes de la región, a unos 120 kilómetros de Sierra Grande. La propuesta funciona en Puerto Madryn, con acceso directo desde la Ruta Nacional 3, y está orientada tanto a quienes buscan una experiencia competitiva como a quienes se acercan por una actividad recreativa.

En diálogo con Radio Libre, Nicolás Salvaneschi, integrante del proyecto, explicó que el karting indoor se encuentra transitando su segunda temporada de funcionamiento y la tercera de verano. Señaló que la actividad está pensada para todo público y se organiza en dos modalidades: competitiva y recreativa. “Es un deporte, como puede ser el fútbol o el básquet, pero también una propuesta recreativa para grupos de amigos o familias”, indicó.

La pista permite la participación de personas de distintas edades, con requisitos mínimos de estatura para garantizar el correcto uso de los vehículos. Las carreras se desarrollan cada 20 minutos, con un máximo de siete competidores por tanda, y no es necesario conformar grupos completos para participar.

Salvaneschi detalló que el circuito está diseñado con curvas y contracurvas que limitan la velocidad máxima, priorizando el control del manejo. Previo a cada salida, los participantes reciben una charla instructiva mediante un video explicativo sobre normas de conducción y funcionamiento de los kartings. Además, el equipamiento incluye casco, guantes y cinturones de seguridad integrales, junto con la supervisión permanente de banderilleros durante cada carrera.

En cuanto al funcionamiento, durante la temporada de verano el karting abre todos los días de 17 a 24 horas, con la última carrera a las 23.30. Si bien se puede asistir sin reserva previa, desde la organización recomiendan realizarla con anticipación, especialmente en períodos de mayor concurrencia.

El complejo también cuenta con un restobar, simuladores y espacios de entretenimiento, lo que amplía la propuesta más allá de la actividad en pista. Según explicó Salvaneschi, existen promociones y descuentos según el medio de pago, días específicos para residentes de la zona y beneficios para grupos que reserven con anticipación.

Karting Madryn Indoor se encuentra en la primera entrada a Puerto Madryn, sobre la Ruta Nacional 3, frente a la estación de servicio YPF conocida como “El Tenaz”, lo que facilita el acceso sin necesidad de ingresar a la ciudad. Desde Sierra Grande, el trayecto demanda aproximadamente una hora de viaje.

