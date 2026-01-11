JUSTICIA INVESTIGA EL HALLAZGO DE UN ADOLESCENTE SIN VIDA EN PLAYAS DORADAS

Playas Doradas | La Justicia de Río Negro investiga la muerte de un adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la vivienda de su familia, ubicada en uno de los barrios del sector sur de la villa balnearia.

El hecho fue conocido pasadas las 7 de la mañana, cuando el padre del joven lo encontró dentro del domicilio familiar, donde habían llegado para pasar unos días de vacaciones.

De acuerdo con lo informado por el oficial principal Luis Álvarez, titular de la Subomisaría 57 de Playas Doradas, tras el aviso recibido se dispuso de inmediato la intervención policial y la activación del protocolo previsto para este tipo de casos. En ese marco, se procedió a preservar la escena y a convocar al Gabinete de Criminalística y a la Fiscalía de turno.

Por disposición judicial se mantiene reserva sobre los detalles del hecho, ya que la causa se encuentra en etapa inicial y está considerada como muerte dudosa.

En el lugar trabaja personal del Gabinete de Criminalística, que lleva adelante las pericias correspondientes para relevar indicios y establecer las circunstancias del fallecimiento. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Viedma, conducida por la Dra. Yanina Estela Passarelli, desde donde se coordinan las diligencias, entre ellas la realización de la autopsia y la toma de testimonios.

La familia del adolescente había llegado recientemente a Playas Doradas para pasar unos días de descanso en su vivienda del balneario. El hecho generó conmoción entre vecinos y visitantes, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.