LocalesPolitica
JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO LIDER EN LOS RESULTADOS EN SIERRA GRANDE
De las totalidad de mesas escrutadas, los resultados favorecen a Juntos, seguido de la alianza Fuerza Patria y La Libertad Avanza en tercer lugar. Los telegramas indican que las mesas contaron con más de 330 electores y una media de 230 votantes, lo que representa más del 65% de asistencia a las urnas. De las 21 mesas habilitadas, el triunfo fue para Juntos Defendemos Río Negro en 20.
Sierra Grande | Tras el conteo de todas las mesas y votos emitidos en Sierra Grande, los resultados finales muestran un claro liderazgo de la lista local Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), la fuerza que hoy se identifica con la gestión municipal que lidera la intendenta Roxana Fernández.
Resultados finales en Sierra Grande:
Senadores:
-
JDRN : 1.815 votos – 38,36 %
-
Fuerza Patria (FP): 1.372 votos – 29 %
-
La Libertad Avanza (LA): 1.070 votos – 22,61 %
Diputados:
-
JDRN : 1.660 votos – 35,08 %
-
FP: 1.247 votos – 26,35 %
-
LA: 1.123 votos – 23,73 %
Los datos reflejan una participación significativa de la ciudadanía, con más del 65,86% de los electores habilitados acudiendo a las urnas, consolidando así un panorama electoral favorable para Juntos en el ámbito local.