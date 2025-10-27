JUNTOS DEFENDEMOS RÍO NEGRO LIDER EN LOS RESULTADOS EN SIERRA GRANDE

Los datos reflejan una participación significativa de la ciudadanía, con más del 65,86% de los electores habilitados acudiendo a las urnas, consolidando así un panorama electoral favorable para Juntos en el ámbito local.

Sierra Grande | Tras el conteo de todas las mesas y votos emitidos en Sierra Grande, los resultados finales muestran un claro liderazgo de la lista local Juntos Defendemos Río Negro (JDRN), la fuerza que hoy se identifica con la gestión municipal que lidera la intendenta Roxana Fernández.