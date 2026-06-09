JUEGOS RECUPERADOS Y NUEVOS ESPACIOS DE RECREACIÓN EN EL JARDÍN N° 6

Sierra Grande | La directora del Jardín de Infantes N° 6 Rayen Lihuen, Silvia Parra, informó sobre las mejoras realizadas en los espacios de recreación de la institución a partir de la donación de juegos por parte de una familia vinculada al establecimiento.

Según explicó, se incorporaron una hamaca doble y una calesita destinadas al uso en el salón de usos múltiples, lo que permitirá ampliar las opciones recreativas para los niños durante jornadas con condiciones climáticas adversas.

Parra señaló que los juegos fueron donados por una familia de dos hermanos que asistieron al jardín y destacó el impacto positivo que tendrán en la actividad diaria de los estudiantes. Indicó que anteriormente la institución contaba con una sola hamaca y una sola calesita, lo que limitaba su utilización por parte de los grupos.

La directora también resaltó la participación de estudiantes de sexto año de la modalidad Electromecánica del Centro de Educación Técnica N° 12, quienes realizan pasantías y trabajaron en la reparación y acondicionamiento de los juegos. De acuerdo con sus declaraciones, las tareas permitieron dejarlos en condiciones para su uso.

Asimismo, agradeció la colaboración del Consejo Escolar, que acompañó las gestiones y trabajos necesarios para la puesta en valor de los elementos recreativos.

Desde la institución consideraron que estas incorporaciones contribuirán al desarrollo de actividades lúdicas dentro del jardín y permitirán mejorar los espacios destinados a los alumnos.

Fuente: En este día | Radio Libre