JUAN VILLARROEL: “LOS DOCENTES ATRAVESAMOS UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES”

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, Juan Villarroel, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) seccional Sierra Grande, sostuvo que la docencia atraviesa un escenario “de los más difíciles” en los últimos años.

“El panorama actual impacta directamente en el bolsillo, en la economía, en lo personal y en lo profesional. Hoy nos encontramos discutiendo cuestiones que creíamos saldadas, como el reconocimiento de la educación como un derecho social, cuando está claramente establecido en la Constitución”, señaló.

Villarroel cuestionó la última oferta salarial del gobierno provincial, que propuso un aumento del 1% en paritaria. “En cualquier otro momento, un ofrecimiento de ese tipo habría generado un fuerte rechazo en las calles. Hoy vemos a muchos compañeros enojarse con el sindicato, pero el responsable es el gobierno”, subrayó.

El dirigente sindical remarcó la necesidad de fortalecer la participación docente en la vida gremial y de recuperar la conciencia de clase. “Si queremos defender nuestros derechos, no alcanza con poner un ‘me gusta’ o un enojo en las redes sociales. Necesitamos construir fuerza colectiva, asistir a las asambleas, sostener las medidas de acción y difundir los reclamos”, planteó.

Respecto al contexto político, Villarroel advirtió sobre la incidencia de las políticas nacionales en la situación provincial. “Es contradictorio criticar los recortes en educación y al mismo tiempo apoyar a un gobierno que impulsa esas medidas. La defensa de la escuela pública requiere compromiso y responsabilidad también al momento de votar”, afirmó.

En relación al Día del Maestro, Villarroel saludó a los trabajadores de la educación y destacó la importancia de reconocerse como tales. “Somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Entendernos en ese rol nos da más fuerza política para enfrentar a cualquier gobierno”, expresó.

Finalmente, anunció las actividades organizadas por la seccional Sierra Grande para conmemorar la fecha, entre ellas la entrega de presentes a los docentes y una cena de celebración.

Fuente: En este día | Radio Libre