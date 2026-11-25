JORNADA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PLAZA BELGRANO

Sierra Grande | En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevará adelante una jornada de encuentro y reflexión en Plaza Belgrano, barrio Industrial, con el objetivo de promover el acceso a información y generar un espacio de intercambio entre integrantes de la comunidad.

La actividad se desarrollará de 16 a 19 horas y propone compartir información, escuchar distintas experiencias y facilitar la circulación de materiales relacionados con la prevención y concientización sobre la violencia contra las mujeres.

Desde la organización invitaron a quienes deseen participar a acercarse con folletos, material informativo y recursos que puedan contribuir a la difusión de información sobre la temática.

La convocatoria busca promover espacios comunitarios de reflexión y concientización, así como contribuir a la construcción de una comunidad libre de violencia y con igualdad de derechos.

Fuente: En este día | Radio Libre