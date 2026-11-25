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JORNADA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PLAZA BELGRANO
La actividad se realizará este miércoles 25 de noviembre, de 16 a 19, en Plaza Belgrano, ubicada en el barrio Industrial. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad e incluye el intercambio de información y la difusión de recursos vinculados a la prevención de la violencia contra las mujeres.
Sierra Grande | En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevará adelante una jornada de encuentro y reflexión en Plaza Belgrano, barrio Industrial, con el objetivo de promover el acceso a información y generar un espacio de intercambio entre integrantes de la comunidad.
La actividad se desarrollará de 16 a 19 horas y propone compartir información, escuchar distintas experiencias y facilitar la circulación de materiales relacionados con la prevención y concientización sobre la violencia contra las mujeres.
Desde la organización invitaron a quienes deseen participar a acercarse con folletos, material informativo y recursos que puedan contribuir a la difusión de información sobre la temática.
La convocatoria busca promover espacios comunitarios de reflexión y concientización, así como contribuir a la construcción de una comunidad libre de violencia y con igualdad de derechos.
Fuente: En este día | Radio Libre