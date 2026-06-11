JORNADA DE NEWCOM REUNIÓ A MÁS DE 160 JUGADORES Y SUMÓ CAPACITACIÓN EN RCP EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La ciudad de Sierra Grande fue sede de una nueva fecha de la Liga de Integración de Newcom Río, Mar y Sierra, que convocó a jugadores de distintas localidades de la región y combinó competencia deportiva con formación en primeros auxilios.

Según informó Osvaldo Videla en declaraciones a Radio Libre, la actividad comenzó a las 7:30 y se extendió hasta las 19:50, completando más de doce horas de competencia. Antes del inicio de los partidos se llevó adelante una clínica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios destinada a todos los participantes. La capacitación fue dictada por el licenciado en Enfermería Claudio Amarillo, quien además se desempeñó como uno de los árbitros oficiales de la jornada.

El torneo contó con 200 inscripciones, de las cuales 167 correspondieron a jugadores efectivos, mientras que el resto respondió a participantes que integraron más de una categoría. Durante la jornada se disputaron 44 partidos en las categorías femenina, +40, +50, +60 y recreativa.

Participaron los equipos Ferro, Talleres, Newcom SAO y Tiburones de San Antonio Oeste; Delfines y Los Pulpos de Las Grutas; Cardenales de General Conesa; además de Renegados y Rebeldes de Sierra Grande. De esta manera, estuvieron presentes los nueve equipos que integran la liga regional.

Videla destacó que la capacitación en RCP tuvo como objetivo brindar herramientas básicas de actuación ante situaciones de emergencia. En ese sentido, señaló que la propuesta buscó acercar conocimientos sobre cómo responder ante una persona afectada hasta la llegada de asistencia profesional.

Por su parte, José Luis Yubert remarcó durante la entrevista la importancia de incorporar este tipo de contenidos en ámbitos deportivos y comunitarios, al considerar que conocer procedimientos básicos de primeros auxilios puede resultar de utilidad ante eventuales emergencias.

En relación con la competencia, Videla indicó que los encuentros se desarrollaron con marcadores ajustados y definiciones que, en varios casos, llegaron hasta los últimos puntos. También informó que el equipo anfitrión, Renegados, obtuvo resultados favorables en distintas categorías, mientras que los conjuntos femeninos registraron una alta proporción de victorias durante la fecha.

El newcom es una disciplina derivada del vóley adaptada principalmente para adultos y adultos mayores. En Argentina se ha consolidado como una actividad orientada a promover la práctica deportiva, la movilidad, la socialización y la participación comunitaria. La modalidad permite la inclusión de personas con distintos niveles de experiencia y condición física, organizadas en categorías por edades.

Tras la realización de esta fecha, la organización confirmó que el próximo encuentro de la Liga de Integración Río, Mar y Sierra se disputará en General Conesa durante la segunda quincena del próximo mes.

Fuente: En este Día | Radio Libre