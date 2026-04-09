JORNADA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY 5804 Y EL RÉGIMEN 80-20 EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La delegación local de la Secretaría de Trabajo de Río Negro realizará una jornada de actualización normativa dirigida a empresas y actores vinculados a proyectos productivos en Sierra Grande. La actividad se llevará a cabo el 10 de abril a las 12 en la Casa de la Cultura y estará orientada a reforzar la aplicación de la Ley 5804, conocida por el esquema laboral 80-20.

Según informó la delegada local, Claudia Zulatto, el objetivo principal es “informar el alcance que tiene esta ley y todo lo que concierne a los requisitos que deben cumplir las empresas dentro de la provincia”. La normativa establece que el 80% del personal debe ser de Río Negro, mientras que el 20% restante puede provenir de otras jurisdicciones, contemplando además criterios de inclusión.

La funcionaria explicó que las empresas deben acreditar, mediante declaración jurada, que realizaron búsquedas laborales dentro de la provincia antes de incorporar trabajadores externos. “Tienen que demostrar que consultaron todas las alternativas que la provincia les brinda y que no obtuvieron respuesta acorde a los perfiles requeridos”, señaló.

En este marco, indicó que existen bolsas de trabajo tanto en la Secretaría como en los gremios, que deben ser consideradas en los procesos de contratación. También remarcó que, en caso de no encontrar perfiles adecuados, las empresas pueden ampliar la búsqueda a nivel nacional, siempre justificando esa decisión.

Zulatto detalló que las inspecciones laborales verifican no solo el cumplimiento del cupo, sino también aspectos como seguridad e higiene, documentación laboral, capacitación y condiciones generales de empleo. En recientes operativos se labraron 45 actas, que derivaron en expedientes administrativos. “Se les otorga un plazo para presentar la documentación requerida y, según la evaluación, se determinan las sanciones correspondientes”, indicó.

La jornada estará destinada a empresas, contratistas y cámaras del sector, previamente convocados. Contará con la participación de autoridades provinciales y equipos de fiscalización, quienes abordarán los criterios de control y aplicación de la normativa.

Además, la delegada señaló que la ley contempla la capacitación como herramienta para cubrir vacantes no satisfechas. “Las empresas también tienen la posibilidad de formar personal en función de los perfiles que necesitan”, afirmó.

Fuente: En este día | Radio Libre