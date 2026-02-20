JORGE MOLINA: “LA REFORMA LABORAL AFECTA A LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES”

Sierra Grande | En el marco del paro nacional convocado por las tres centrales sindicales, Jorge Molina, secretario general de la CTA en Río Negro, brindó declaraciones a Radio Libre sobre el alcance de la medida y su posicionamiento frente al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso.

Molina confirmó que en Río Negro la convocatoria se realizó en conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Además del paro, las dos CTA resolvieron movilizar hacia el Congreso Nacional, donde se trata la iniciativa legislativa.

Según expresó el dirigente sindical, la reforma laboral impactaría tanto en el sector privado como en el público. Señaló que, en el ámbito privado, la provincia cuenta con actividad vinculada al turismo, comercio, gastronomía, hotelería y producciones regionales, sectores que —indicó— se verían alcanzados por modificaciones vinculadas a indemnizaciones, períodos de prueba, jornada laboral y horas extras.

En relación con el Estado, sostuvo que podrían registrarse efectos sobre trabajadores contratados bajo modalidad de monotributo y sobre las administraciones provinciales en caso de cambios en el esquema impositivo que incidan en la coparticipación. También mencionó posibles implicancias en el derecho a huelga y en las instancias de asamblea.

Molina afirmó que la medida de fuerza registró un nivel de acatamiento que calificó como “importante” en la provincia, pese a lo que definió como advertencias por parte de autoridades nacionales y provinciales.

Asimismo, indicó que desde la CTA se realizaron encuentros con delegados y actividades abiertas a la comunidad para explicar el contenido del proyecto. Consideró que la discusión no siempre se traslada con claridad a los territorios y sostuvo que la iniciativa no formó parte de plataformas electorales de la mayoría de los legisladores nacionales.

El paro nacional constituye la cuarta medida conjunta de las tres centrales durante la actual gestión del gobierno nacional, según indicó el dirigente. La convocatoria abarca a trabajadores del sector público y privado en todo el país.

Fuente: En este día | Radio Libre