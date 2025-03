JAVIER ALEGRE Y SU MUESTRA DE LA GUERRA DE MALVINAS: UN HOMENAJE A LA MEMORIA Y LA HISTORIA

Sierra Grande | El coleccionismo es mucho más que una acumulación de objetos: implica investigación, pasión y un profundo compromiso con la historia. Javier Alegre, vecino de nuestra comunidad, es un claro ejemplo de ello y su muestra de elementos utilizados en la Guerra de Malvinas se convierte en un espacio de encuentro, reflexión y homenaje a los veteranos y caídos en la contienda de 1982.

Este año, la muestra se llevará a cabo en el local de Renacer, ubicado en la calle Viedma 361. Estará abierta al público desde el lunes 31 de marzo hasta el viernes 3 de abril, con horarios de visita de 9:30 a 11:30 y de 14:30 a 18:30. Además, se realizó una invitación especial a las instituciones educativas para que los estudiantes puedan acercarse a conocer y aprender sobre esta parte fundamental de la historia argentina.

Una colección con historia

La muestra de Javier Alegre reúne una gran variedad de piezas del periodo de la Guerra de Malvinas, entre ellas uniformes, boinas, cascos y cuchillería. Algunos de estos objetos fueron donados por soldados que combatieron en las islas, lo que les otorga un valor aún más especial. “Si me preguntás si tengo algún elemento que haya estado propiamente en las Islas, tengo un par de elementos. Por ejemplo, una campera y una chaqueta donadas por soldados”, relató.

Su interés por el coleccionismo comenzó en su infancia, cuando su padre, militar, le regaló el libro Alerta Roja de Eduardo Rotondo. Desde entonces, la búsqueda de piezas y la investigación sobre su origen se convirtieron en una verdadera pasión. Con el tiempo, y gracias a las redes sociales, descubrió que no estaba solo en esta afición: “Hoy en Argentina hay muchos coleccionistas, y eso facilita la posibilidad de conseguir elementos que antes era muy difícil encontrar”.

Un trabajo de investigación detrás de cada pieza

Alegre destaca que cada prenda y objeto de la colección tiene una historia que contar. Detrás de su muestra hay años de investigación, comparación de fotografías y análisis minucioso de los elementos originales. “Siempre digo lo mismo: detrás de cada colección hay horas de trabajo, de mirar si es original, de comparar con otras piezas. No es solo juntar cosas y exponerlas, sino fundamentar por qué cada elemento está ahí”, explica.

Uno de los aspectos más interesantes de la exhibición es la posibilidad de comparar los uniformes utilizados por los soldados argentinos con los de las tropas británicas. Según explica Javier, “las diferencias radican en detalles como la mimetización y la protección contra el frío. Nuestros uniformes, vistos con visores nocturnos, brillaban, mientras que los de ellos se camuflaban mejor”.

Malvinas y la memoria colectiva

La muestra no solo busca exponer elementos históricos, sino generar conciencia sobre las condiciones en las que los soldados combatieron. “La guerra duró 74 días. Imaginate estar todo ese tiempo con el mismo uniforme, sin posibilidad de bañarse, soportando frío y humedad. Es un detalle que ayuda a dimensionar lo que vivieron nuestros soldados”, relata Javier.

Además, su compromiso con la memoria de Malvinas no se limita al 2 de abril. “Siempre digo que la guerra de Malvinas no es solo ese día, es todo el año. Cuando me convocan para una charla o para llevar parte de la colección a una escuela, lo hago con gusto”, afirma. De hecho, su muestra ha sido declarada de Interés Municipal, un reconocimiento a su labor de difusión y homenaje.

Una invitación abierta a la comunidad

La muestra de Javier Alegre es una oportunidad única para conocer de cerca los elementos utilizados por los soldados argentinos en la Guerra de Malvinas y reflexionar sobre el impacto del conflicto. “Lo que busco es que quien visite la muestra pueda ponerse en la piel de los soldados, que vea los objetos que usaron, desde sus uniformes hasta los elementos con los que comían y se abrigaban”, señala.

Desde el lunes, la comunidad está invitada a recorrer esta exposición. No se requiere inscripción previa y el horario es amplio para facilitar la visita de todos aquellos interesados en conocer y honrar la memoria de los héroes de Malvinas.

Fuente: Radio Libre | En este día.