ITC PRESENTÓ EN SIERRA GRANDE SU PROPUESTA DE CAPACITACIÓN CON CERTIFICACIÓN DE ALCANCE NACIONAL

Sierra Grande | El director general de Informatic Training Center (ITC), Marcos Ariel López, confirmó la llegada de una nueva propuesta de formación profesional a Sierra Grande, que incluirá capacitaciones presenciales con certificación de reconocimiento nacional avalada por la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM).

Durante una entrevista concedida a Radio Libre, López señaló que esta será la cuarta presentación de la institución en la localidad y destacó que el regreso forma parte de la reactivación de las actividades presenciales tras la pandemia.

Según explicó, el objetivo de la propuesta es brindar herramientas de formación vinculadas a las nuevas demandas del mercado laboral, en un contexto de transformación tecnológica y desarrollo productivo en distintas regiones del país.

López indicó que la capacitación representa una herramienta para mejorar las posibilidades de inserción laboral y recordó experiencias desarrolladas por la institución en zonas como Neuquén, Santa Cruz y Vaca Muerta, donde, según señaló, las empresas enfrentan dificultades para encontrar personal con formación específica para determinados puestos.

En relación con la contratación de trabajadores locales, sostuvo que las empresas suelen priorizar recursos humanos capacitados de la propia región cuando cuentan con la preparación necesaria para cubrir las vacantes disponibles.

La propuesta académica que ITC desarrollará en Sierra Grande contempla cursos de Asistente Administrativo con Inteligencia Artificial, Marketing Digital, Administración de PyMEs, Robótica, Diagnóstico y Mantenimiento de PC, Diseño Técnico Industrial y Diseño Gráfico.

Además, se incorporarán programas de Robótica Kids orientados a niños y una capacitación específica sobre Inteligencia Artificial aplicada a emprendedores y pequeñas empresas.

Respecto de la modalidad de cursado, López explicó que las clases serán presenciales y se trabajará con grupos reducidos. También señaló que se realizarán evaluaciones periódicas para acompañar el proceso de aprendizaje de los participantes y, cuando sea necesario, se ofrecerán instancias de apoyo y nivelación.

En cuanto a la certificación, informó que los alumnos que completen las capacitaciones recibirán certificados emitidos junto a la Universidad de la Marina Mercante (UdeMM), institución con la que ITC mantiene un convenio de trabajo desde hace varios años.

Las actividades comenzarán durante la primera semana de julio y se desarrollarán en las instalaciones del Centro Integral Comunitario (CIC) de Sierra Grande, ubicado en Canchas Calvo y Amancay.

Actualmente, la institución también evalúa la posibilidad de extender parte de la propuesta formativa a Playas Doradas, iniciativa que se encuentra en análisis a partir de consultas realizadas por vecinos de esa localidad.

Desde ITC informaron además que la entidad cuenta con una comunidad integrada por más de 70.000 alumnos en distintos puntos del país y que los interesados pueden solicitar información en el CIC de Sierra Grande o comunicarse a través de WhatsApp a los números 2934-557-908 y 116-020-7532.

Fuente: En este Día | Radio Libre