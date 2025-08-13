INVITACIÓN AL BINGO ORGANIZADO POR EL BALLET SOMOS DANZA

Sierra Grande | Este sábado 16 de agosto, a las 20 horas, en el Vuta Mahuida de Sierra Grande, se llevará a cabo el segundo bingo del año organizado por el Ballet Somos Danza. Así lo confirmó Oscar Aguilar, presidente de la Asociación Civil Somos Danza, quien destacó que esta actividad es fundamental para financiar la esperada quinta edición de la Fiesta de las Sierras del Sur, programada para los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.

En diálogo con Radio Libre, Aguilar señaló que el bingo no será un evento común: “Vamos a agregar baile folclórico, música en vivo y concursos para que los asistentes disfruten de una noche diferente y muy entretenida”. Además, habrá servicio de bufet con empanadas, pizzas, panchos y bebidas, para complementar la experiencia y ayudar a recaudar fondos.

El valor del cartón es de 5.000 pesos y habrá medio millón de pesos en premios repartidos en cuatro rondas. El presidente agradeció especialmente la colaboración del Consejo Escolar, del municipio de Sierra Grande, Escuela de Policías, padres, comercios locales y otras instituciones que aportan premios sorpresa y apoyo logístico para que todo esté cómodo y organizado.

Sobre la Fiesta de las Sierras del Sur, Aguilar adelantó que, aunque no se pueden revelar aún todos los artistas confirmados, el trabajo conjunto con la Municipalidad avanza firmemente para garantizar un evento de calidad y para toda la comunidad. “Es una fiesta que ya está siendo muy nombrada en la región y es una alegría enorme poder concretarla nuevamente después de un gran esfuerzo conjunto”, explicó.

Para quienes quieran participar en el bingo, se recomienda llevar reposeras debido a la capacidad limitada de asientos y aprovechar el bufet disponible durante la noche. Los cartones pueden adquirirse con cualquier integrante del Ballet Somos Danza o a través de sus redes sociales oficiales.

Fuente: Radio Libre | En este día.