INVESTIGAN LA MUERTE DEL VACA MARCOS COMO “DUDOSA”

Sierra Grande | La Policía de Sierra Grande investiga la muerte de Miguel Alberto Marcos, de 51 años, quien era intensamente buscado desde el pasado 2 de marzo. Su deceso fue caratulado como “muerte dudosa” y su cuerpo fue enviado a autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

El comisario Claudio Chazarreta, a cargo de la Comisaría 13 de Sierra Grande, confirmó que la investigación está en curso y llamó a la prudencia hasta conocer los resultados forenses.

Fuentes de la investigación indicaron que existen indicios de que la muerte no ocurrió en el lugar donde fue hallado el cuerpo, por lo que se intenta esclarecer en qué circunstancias se produjo el deceso. Trascendió que la posición del cuerpo y las livideces no coincidirían con el sitio del hallazgo, al igual que el tiempo de permanencia en ese lugar.

Otro dato relevante que se investiga es que no habría signos de criminalidad en el cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de que Marcos falleció en otro sitio y posteriormente fue trasladado. Sin embargo, la causa sigue en proceso de esclarecimiento y no se descartan otras hipótesis.

“Siempre los cuerpos hablan”, expresó Chazarreta en diálogo con este medio, reiterando la importancia de esperar los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió con el vecino conocido como «Vaca» Marcos.

