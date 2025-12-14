INVERSION PROVINCIAL EN EL AERODROMO DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El Gobierno de la provincia de Río Negro anunció una inversión de más de 115 millones de pesos durante 2025, con intervenciones planificadas en varios aeródromos de importancia estratégica.

Las obras y acciones, impulsadas por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, abarcan desde el mantenimiento integral de instalaciones hasta mejoras en seguridad operacional. Este plan responde a la necesidad de garantizar mejores servicios para la conectividad aérea, potenciar actividades vinculadas al turismo, reforzar la logística provincial y optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias.

En este marco, el Aeródromo de Sierra Grande recibió insumos y equipamiento específicos: se entregaron mangas de viento, materiales para desmalezado, elementos eléctricos y pintura para el mantenimiento tanto interior como exterior del edificio. Además, se enviaron materiales destinados al cuidado de la pista y las losetas exteriores, reforzando la operatividad de la infraestructura.

Si bien los trabajos aun no comenzaron y la demanda del aeródromo comienza a ser creciente, los materiales e insumos ya fueron entregados.

Un aspecto relevante de la intervención en Sierra Grande es el avance en la gestión de un sistema de provisión de gas mediante un tanque tipo zeppeling de GLP, en articulación con la Secretaría de Energía provincial y la empresa Camuzzi. Esta mejora en los servicios básicos del aeródromo es considerada clave para su funcionamiento y para ampliar las posibilidades de uso de las instalaciones.

Las obras en Sierra Grande se suman a tareas en otros aeródromos de la provincia, como El Bolsón, San Antonio Oeste, Choele Choel e Ingeniero Jacobacci, donde se completaron trabajos de cerramiento perimetral, mantenimiento de pistas, incorporación de equipamiento de seguridad y mejoras edilicias, entre otros aspectos.

Según el comunicado oficial, estas intervenciones forman parte de una política orientada a consolidar infraestructura clave para la conectividad aérea, con el foco en brindar mejores condiciones para los servicios sanitarios, turísticos y vinculados a la logística en toda la provincia.

En el caso particular de Sierra Grande, las mejoras en el aeródromo se enmarcan además en un contexto más amplio de inversiones y dinamismo económico para la localidad, ligada al crecimiento de proyectos energéticos y de infraestructura que generan empleo y nuevas oportunidades para la región.

Fuente: Gobierno de Rio Negro