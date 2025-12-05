INTENTARON SUSTRAER MATERIALES EN KALMAT

Sierra Grande | Durante la madrugada del jueves, una persona ingresó al depósito de Kalmat, el local comercial de materiales de construcción que abrió sus puertas recientemente en Sierra Grande, e intentó retirar elementos del lugar. Según relató Juan, dueño del comercio, el intento de sustracción fue advertido horas más tarde y confirmado cuando revisaron las cámaras de seguridad instaladas en el predio.

El propietario explicó que, al analizar las imágenes, pudieron identificar a la persona que ingresó al depósito. En las grabaciones se observa claramente su vestimenta y los movimientos que realizó dentro del lugar.

Durante la tarde, volvieron a repasar las imágenes para conocer con mayor precisión las acciones ejecutadas por el individuo. El hecho está siendo evaluado para determinar los pasos a seguir.

Kalmat, ubicado sobre la Colectora 102 de la Ruta Nacional 3, continúa con su actividad habitual, aunque para los integrantes del comercio, el hecho de inseguridad los sorprendio.

Por redacción de Pido la Palabra.