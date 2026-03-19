INTENSIFICARON DURANTE LA MAÑANA LA BÚSQUEDA DEL PRÓFUGO DE TRELEW EN TERRITORIO RIONEGRINO

Sierra Grande | Durante la mañana de este jueves se intensificó la búsqueda de Darío Fernando Cárdenas, alias “El Loco”, quien permanece prófugo desde el lunes tras fugarse en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

El refuerzo del operativo se concentró en territorio de la provincia de Río Negro, específicamente en el tramo de la Ruta Nacional Nº 3 comprendido entre Arroyo Verde —límite interprovincial con Chubut— y Sierra Grande.

Según la información del caso, Cárdenas, de 49 años, se fugó mientras se encontraba en un consultorio externo al que había sido llevado para una consulta psicológica. En ese contexto, y por razones de confidencialidad profesional, permanecía sin custodia directa. El preso salió por una ventana y se dirigió hacia el exterior, donde lo esperaba un cómplice en motocicleta.

El prófugo cumple una condena de 15 años de prisión por el homicidio de Darío Sena, cometido en 2021 en Trelew. Tras ese hecho, permaneció prófugo durante aproximadamente un año hasta ser detenido en Mar del Plata por delitos contra la propiedad.

En relación al operativo desarrollado durante la mañana, el jefe de la Regional de la Policía de Río Negro, Darío Osman, consignó que el procedimiento se lleva adelante en la zona mencionada, con intervención directa de la fuerza provincial.

En territorio rionegrino, las actuaciones estuvieron a cargo de la Policía de Río Negro, que desplegó un dispositivo de búsqueda de forma conjunta con la cartera de Seguridad de Chubut. En ese marco, se afectó personal de la Comisaría 13, bajo la conducción del comisario Cristian Castillo.

El operativo incluye rastrillajes en áreas rurales y sectores de campo, con la utilización de canes, drones y otros recursos tecnológicos, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda en una zona caracterizada por la existencia de múltiples caminos alternativos.

Por su parte, Gendarmería Nacional se mantiene a disposición de la investigación y realiza controles vehiculares sobre la Ruta Nacional Nº 3, sin intervenir en la conducción del operativo.

Asimismo, la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, a cargo del doctor César Arbues, intervino en actuaciones vinculadas a un vehículo hallado abandonado sobre la vera de la ruta, el cual habría estado relacionado con una persecución iniciada en un control vehicular en cercanías de Arroyo Verde.

El operativo se mantiene activo desde la mañana y su evolución está sujeta a los resultados de los rastrillajes y a los indicios recabados en el área de búsqueda.

Fuente: En este día | Radio Libre