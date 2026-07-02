INTENDENTES DE RÍO NEGRO RECORRIERON EL AVANCE DEL PROYECTO VMOS EN PUNTA COLORADA

Sierra Grande | Treinta intendentes de distintas localidades de Río Negro participaron de una recorrida por las obras del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, en una actividad organizada por el Gobierno provincial. La visita permitió a los jefes comunales conocer el estado de avance de la iniciativa vinculada a la infraestructura para la exportación de petróleo proveniente de Vaca Muerta.

La jornada comenzó con una presentación institucional en el Centro de Informes Turísticos, donde se expusieron los objetivos, el alcance y el desarrollo actual del proyecto. Posteriormente, la comitiva recorrió la Terminal Punta Colorada y la obra marina.

Durante la actividad, el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, señaló que la visita permitió a los municipios conocer en el lugar las características del proyecto y su proyección para la provincia. Indicó además que la iniciativa forma parte de una estrategia de desarrollo vinculada a la actividad energética y la infraestructura de exportación.

En el recorrido, los intendentes observaron la construcción de los tanques de almacenamiento de crudo de la terminal, cada uno con una capacidad prevista de 750.000 barriles. Según se informó, la obra emplea actualmente a más de 1.500 trabajadores de manera simultánea en distintos frentes, de los cuales el 80% corresponde a mano de obra rionegrina.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la recorrida integra una agenda destinada a acercar el desarrollo del VMOS a distintos sectores institucionales. En instancias anteriores también participaron legisladores provinciales.

El proyecto contempla una inversión destinada a la construcción de infraestructura para la exportación de petróleo desde Punta Colorada, con proyección sobre la actividad logística, energética y productiva de la provincia.

Durante la visita, la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, destacó la importancia de que los municipios pudieran conocer el desarrollo de la obra y señaló que más de 600 habitantes de la localidad trabajan actualmente en su construcción.

Por su parte, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, consideró que el VMOS representa una de las principales inversiones privadas en infraestructura energética del país y vinculó su desarrollo con el crecimiento registrado en la región del Alto Valle.

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, manifestó su respaldo al proyecto y expresó su expectativa de que el movimiento económico y la generación de empleo alcancen a las distintas ciudades de la provincia.

En tanto, el intendente de Viedma, Marcos Castro, sostuvo que la iniciativa permitirá generar nuevas oportunidades vinculadas al empleo y al desarrollo provincial.

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, indicó que la recorrida permitió dimensionar la escala de la obra y consideró que el proyecto tendrá alcance para el conjunto de las localidades rionegrinas.

También participaron de la actividad los intendentes de Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Chimpay, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Comallo, Coronel Belisle, Darwin, Dina Huapi, General Enrique Godoy, General Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Luis Beltrán, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Valcheta y Villa Regina.

Fuente: Gobierno de Río Negro.