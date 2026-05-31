INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR ANALIZARON EL AVANCE DE DISTINTAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

Sierra Grande | El delegado escolar de Sierra Grande, Marcelo Saggina, acompañado por la referente tecnológica Belén Baleija y el profesor de Educación Física Luis Díaz, participó de una entrevista en Radio Libre donde realizaron un balance de diversas propuestas educativas que se encuentran en marcha y analizaron proyectos con participación de instituciones locales.

Durante la charla, los representantes educativos se refirieron a la iniciativa “Río Negro Mundial”, una propuesta surgida en Sierra Grande a partir de un trabajo impulsado por el Consejo Local. El proyecto fue posteriormente declarado de interés por el Concejo Municipal y busca generar espacios de participación y construcción colectiva en torno a distintas temáticas vinculadas al desarrollo de la comunidad.

Los entrevistados destacaron el acompañamiento de distintos sectores para la concreción de la propuesta y señalaron la importancia de fortalecer las instancias de articulación entre organismos, instituciones educativas y organizaciones locales.

Otro de los temas abordados fue el programa “Proyectar Futuro”, orientado a brindar herramientas y oportunidades para estudiantes y jóvenes de la provincia. En ese marco, se repasaron los alcances de la iniciativa y las acciones previstas para los próximos meses.

Asimismo, se brindó información sobre las becas provinciales disponibles para estudiantes, detallando aspectos vinculados a los requisitos de acceso y los mecanismos de inscripción, con el objetivo de facilitar la continuidad de las trayectorias educativas.

Durante la entrevista también se hizo referencia al programa “A Rodar Escuelas”, una propuesta que promueve la producción audiovisual en el ámbito educativo y fomenta la participación de estudiantes y docentes en proyectos vinculados al lenguaje audiovisual, la comunicación y el trabajo colaborativo.

Los representantes destacaron la continuidad de las acciones educativas impulsadas desde la provincia y el trabajo conjunto que se desarrolla en Sierra Grande para fortalecer las oportunidades de formación y participación de los estudiantes.

Fuente: En este día | Radio Libre