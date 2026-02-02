INSCRIPCIONES Y BENEFICIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD SIGLO 21

La Universidad Siglo 21 mantiene abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2025 hasta el 16 de marzo, fecha de inicio de clases. Según informó Jorgelina Spirito, referente del Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) Puerto Madryn, el proceso de inscripción se encuentra habilitado desde octubre y noviembre, con beneficios escalonados según el momento de anotación.

Entre las promociones vigentes, se encuentra un descuento del 10% en aranceles por inscripción anticipada, además de la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas. Estos beneficios pueden combinarse con convenios institucionales que la universidad mantiene con bancos, empresas y organismos públicos.

En el caso de Sierra Grande, la Universidad Siglo 21 posee un convenio con la municipalidad local, que otorga un descuento fijo del 10% en los aranceles durante toda la carrera para empleados municipales y sus familiares directos. Este beneficio es permanente y no depende de promociones temporales.

Uno de los principales anuncios está dirigido a los egresados del nivel secundario 2025 que hayan obtenido un promedio igual o superior a 8. Estos estudiantes acceden a una beca del 50% en los aranceles. Para acreditar el beneficio, deben presentar el analítico escolar o documentación que certifique el promedio obtenido en el último año del secundario. La beca se mantiene siempre que el alumno conserve un promedio mínimo de 7 durante la carrera.

Desde la institución indicaron que no es requisito contar con el título secundario definitivo al momento de la inscripción, siempre que se presente la documentación que respalde el promedio. La medida está orientada a facilitar el acceso temprano a la educación superior y a incentivar la continuidad de estudios.

La Universidad Siglo 21 ofrece más de 40 carreras distribuidas en áreas como comunicación, management, finanzas, salud, turismo, educación, sustentabilidad, derecho e informática. Además, todas las propuestas incluyen prácticas profesionales obligatorias a partir del tercer año, que se realizan en organizaciones con supervisión académica.

Las personas interesadas pueden comunicarse con el CAU Puerto Madryn de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, a través de redes sociales, WhatsApp o los canales habituales de contacto para recibir información detallada sobre la oferta académica, planes de estudio y condiciones de inscripción.

Fuente: En este día | Radio Libre