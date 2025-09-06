INSCRIPCIONES ESCOLARES 2026: DEL 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE SE ABRE EL PERIODO PARA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Sierra Grande | El Ministerio de Educación de Río Negro confirmó que del 15 al 26 de septiembre se desarrollará el período de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en los niveles inicial, primario y secundario.

El coordinador del Consejo Escolar de Sierra Grande, Marcelo Saggina, explicó que las instituciones ya cuentan con las planillas necesarias para que las familias puedan inscribir a sus hijos de manera ágil. “Los papás solo deben acercarse con el DNI del estudiante y del tutor; el resto de la documentación será requerida por cada escuela”, señaló.

Las inscripciones corresponden a sala de 4 años en nivel inicial, primer grado en primaria y primer año en secundaria, es decir, los ingresos a la educación obligatoria.

Elección de establecimientos y cupos

Saggina aclaró que, en general, la inscripción se realiza dentro del radio escolar correspondiente al domicilio familiar. Sin embargo, los padres pueden optar por otros establecimientos siempre que existan cupos disponibles. En el caso de la secundaria, los estudiantes tienen mayor libertad para elegir la institución según su orientación o modalidad, incluyendo la posibilidad de ingresar a escuelas técnicas.

Articulación entre niveles

Como cada año, los alumnos de séptimo grado realizarán visitas a los establecimientos secundarios para conocer la oferta educativa y facilitar la transición. “Es una experiencia enriquecedora para que los chicos y sus familias puedan decidir con mayor información”, resaltó Saggina.

Fuente: Radio Libre | En este día.