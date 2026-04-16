INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y ARTICULACIÓN CON CLUB LOCAL

Sierra Grande | El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Sierra Grande, Nicolás Amed, confirmó la apertura de inscripciones para las escuelas deportivas municipales 2026 y brindó detalles sobre la planificación de actividades, las propuestas disponibles y el trabajo articulado con instituciones locales.

Según indicó, el inicio de las actividades se concretará en los próximos días, tras una reprogramación vinculada a cuestiones operativas. “La idea es arrancar la semana que viene con todo lo que es escuelas municipales”, señaló, y agregó que previamente se realizarán reuniones con el equipo de profesores para organizar el funcionamiento.

En relación con la oferta, Amed explicó que se mantendrán algunas disciplinas del año anterior y se incorporarán nuevas propuestas en función de la demanda. Entre las opciones mencionó vóley en categorías inicial, juvenil y maxi; básquet y handball en niveles formativos y juveniles; hockey juvenil; y actividades como atletismo, gimnasia artística y boxeo, este último con modalidad recreativa y competitiva.

También se suman nuevas disciplinas como Newcom y senderismo. Sobre esta última, indicó que surge a partir de la experiencia previa en caminatas organizadas durante la temporada, las cuales registraron participación sostenida.

Las actividades están destinadas a diferentes franjas etarias. “La idea es abarcar a todo el mundo y que nadie quede afuera”, expresó el funcionario.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde esta semana y, por el momento, no tienen fecha límite definida. Se realizan en el Polideportivo Municipal, en el horario de 8 a 13. Las personas interesadas deben presentar fotocopia de DNI y número de CUIL. En el caso de menores, se solicita además un teléfono de contacto de un adulto responsable.

Por otra parte, Amed se refirió a un encuentro mantenido con referentes del Club Atlético Defensores de Sierra Grande, en el marco de acciones conjuntas con distintas áreas municipales. Indicó que la institución se incorporó a la Liga Rionegrina de Fútbol y prevé participar con categorías de primera división y reserva, además de contar con equipo femenino.

“El objetivo es acompañar a los clubes en el proceso que implica competir en una liga federada”, explicó, y destacó la necesidad de articulación entre áreas como Deportes, Obras Públicas y otras dependencias del municipio para dar respuesta a los requerimientos de las instituciones.

Finalmente, remarcó la importancia de sostener el trabajo coordinado con los clubes locales para fortalecer la participación deportiva en el ámbito federado.

Fuente: En este día | Radio Libre