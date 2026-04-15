INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA UNIVERSIDAD SIGLO 21 Y COMOIENZO DE CURSADA EN MAYO

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, Jorgelina Spirito, referente del Centro de Apoyo Universitario (CAU) de Puerto Madryn, brindó detalles sobre el proceso de inscripciones y el inicio del segundo bimestre de la Universidad Siglo 21, previsto para el 18 de mayo.

Spirito indicó que la institución cuenta con múltiples instancias de ingreso a lo largo del año, específicamente en marzo, mayo, agosto y octubre, lo que permite a los estudiantes comenzar sus estudios en distintos momentos. En este sentido, confirmó que actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo bimestre, cuya cursada inicia el 18 de mayo.

Según explicó, el esquema académico contempla materias bimestrales y cuatrimestrales, lo que posibilita organizar el cursado de acuerdo con la disponibilidad de cada estudiante. En el caso de quienes comienzan en mayo, pueden cursar dos materias en tecnicaturas o tres en licenciaturas, con la posibilidad de completar posteriormente las asignaturas restantes.

En relación con la modalidad de estudio, Spirito destacó que la propuesta es mayormente online. A través de plataformas digitales, los alumnos acceden a materiales, actividades y evaluaciones, pudiendo organizar sus tiempos de estudio según sus horarios laborales o personales. Además, señaló que los exámenes pueden rendirse de forma remota mediante sistemas con control de seguridad, o bien en el propio CAU.

Respecto a los requisitos de ingreso, aclaró que no se exige examen, aunque sí se dispone de cursos nivelatorios. Asimismo, informó que los estudiantes con materias pendientes del nivel secundario cuentan con un plazo durante el primer semestre para regularizar su situación y presentar la documentación correspondiente.

Otro de los aspectos destacados fue el sistema de equivalencias, que permite reconocer materias cursadas en otras instituciones, facilitando la continuidad académica. En este marco, Spirito mencionó que la universidad mantiene convenios con distintas organizaciones, incluida la Municipalidad de Sierra Grande, lo que posibilita acceder a beneficios arancelarios.

En cuanto a la oferta académica, detalló que existen propuestas vinculadas a áreas con demanda en la región, como Seguridad e Higiene, Logística, Hidrocarburos y Geociencias, además de carreras tradicionales como Administración, Recursos Humanos y Contador Público. También señaló que técnicos pueden acceder a ciclos de licenciatura mediante el reconocimiento de estudios previos.

Finalmente, informó que los interesados pueden obtener asesoramiento personalizado a través de las redes sociales del CAU Puerto Madryn o por contacto telefónico, donde se brinda orientación en función de los intereses y disponibilidad de cada estudiante.

Fuente: En este día | Radio Libre