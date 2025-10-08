INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS N° 26 DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Escuela de Educación Básica para Adultos N° 26 (EBAA 26) de Sierra Grande abrió su período de preinscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia propuesta educativa destinada a jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios primarios o participar en talleres de formación.

En diálogo con Radio Libre, la docente Marcela González explicó que la institución amplió los puntos de inscripción, facilitando el acceso a personas de distintos sectores de la localidad.

“Antes solo se podía inscribir en la sede central de la Escuela N° 62, de 18.30 a 20.30 horas, pero ahora también se reciben inscripciones en el Centro de Día, ubicado sobre calle De la Mata Güemes, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas”, indicó González.

La EBAA 26 cuenta con múltiples anexos en la Escuela N° 251 (donde además se dicta el taller de jardinería y huerta), en el Vuta Mahuida, Playas Doradas, Arroyo Ventana, Cona Niyeu y Los Berros, entre otros. En cada uno de ellos se desarrollan tanto los ciclos primarios como diversos talleres formativos.

Los talleres incluyen propuestas de corte y confección, cerámica, calado, artesanías y secretariado administrativo, entre otras alternativas que apuntan a la capacitación y al desarrollo personal y laboral de los participantes.

La modalidad está destinada a personas mayores de 16 años que no hayan terminado la escuela primaria, o que deseen retomar sus estudios. “Nunca es tarde para aprender. Muchos de nuestros estudiantes llegan con miedo, pero cuando empiezan descubren un espacio de contención y crecimiento. Después no se quieren ir de la escuela”, destacó González.

Además, la docente subrayó el valor de la preinscripción anticipada, que permite planificar el año próximo según la cantidad de interesados y sus necesidades. “Hay personas con dificultades para movilizarse y, en esos casos, se evalúa la posibilidad de crear cargos itinerantes para que los docentes los visiten en sus casas”, explicó.

En cuanto a los talleres, la docente aclaró que están abiertos a toda la comunidad: “Quien no terminó la primaria puede cursar un taller y, paralelamente, completar sus estudios. Y quienes ya finalizaron su formación también pueden participar de los talleres de la EVA 26”.

González invitó a todas las personas interesadas a acercarse:

“Los esperamos para que se animen a cumplir un sueño. Nunca es tarde para empezar, y una vez que lo hacen, descubren todo lo que son capaces de lograr”.

Las preinscripciones se reciben en la Escuela N° 62, de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas, y en el Centro de Día, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

La EBAA N° 26 de Sierra Grande continúa consolidándose como un espacio educativo inclusivo, abierto y comprometido con la formación de jóvenes y adultos, promoviendo la igualdad de oportunidades y la superación personal.

Fuente: En este día | Radio Libre