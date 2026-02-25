INSCRIPCIONES ABIERTAS EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El profesor Carlos Olmedo, director del Instituto de Formación Docente Continua de Sierra Grande, informó en Radio Libre que la institución mantiene abiertas las inscripciones para dos carreras de formación docente: el Profesorado de Educación Inicial y el Profesorado de Educación Primaria.

Según detalló, ambas propuestas tienen una duración de cuatro años y otorgan títulos de validez nacional. La fecha límite para la inscripción es el 6 de marzo. En tanto, el tramo de ingreso para ingresantes 2026 comenzará el lunes 23 y se extenderá por al menos dos semanas.

Olmedo indicó que las personas interesadas deben dirigirse a la sede del instituto, en el horario de 16 a 22, para completar el trámite en la Secretaría de Estudiantes. Entre la documentación requerida se encuentra: planilla de inscripción, carpeta colgante, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, foto carnet, constancia de CUIL, copia autenticada del título analítico o constancia de título en trámite, copia autenticada del acta de nacimiento y exámenes médicos clínicos. Estos últimos pueden presentarse con posterioridad, ya que no constituyen un requisito excluyente para iniciar el proceso de inscripción.

El Instituto de Formación Docente Continua de Sierra Grande funciona actualmente en el edificio de la Escuela N° 60, en turno vespertino. El horario habitual de cursada es de 18 a 23.

En relación con la elección de la carrera, Olmedo señaló que optar por la docencia en el nivel inicial o primario implica asumir un rol vinculado a la formación de niños, niñas y adolescentes. Indicó que la tarea docente no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que incluye la promoción de la participación, la vida democrática, la creatividad, el uso responsable de la tecnología y las redes sociales, así como la formación integral de los estudiantes.

Finalmente, el director reiteró la invitación a la comunidad a acercarse a la institución para informarse sobre las propuestas académicas y completar el proceso de inscripción.

Fuente: En este día | Radio Libre