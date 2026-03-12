INSCRIPCIONES ABIERTAS EN EL IFDC DE SIERRA GRANDE PARA MAYORES DE 25 AÑOS SIN SECUNDARIO COMPLETO

Sierra Grande | El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande abrió el período de inscripción destinado a personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios y que deseen iniciar una carrera de nivel superior.

El director de la institución, Carlos Olmedo, informó en declaraciones a Radio Libre que la propuesta busca brindar continuidad educativa a quienes no pudieron completar el nivel medio. “Si sos mayor de 25 años y querés dar continuidad a tus estudios superiores, ahora podés hacerlo”, señaló.

Según explicó, quienes cumplan con este requisito podrán inscribirse en las carreras de Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria. El trámite puede realizarse a través de la plataforma institucional o de forma presencial en la sede donde funciona el instituto, en el edificio de la Escuela 60.

Olmedo indicó que la inscripción se habilita a partir del 11 de marzo y permanecerá abierta durante dos semanas, hasta el 27 de marzo. La atención presencial se realiza en el horario de 16 a 22 horas.

Además, el director precisó que las personas interesadas deben acercarse a la institución en horario vespertino y dirigirse a la Secretaría de Estudiantes para solicitar la inscripción bajo la modalidad destinada a mayores de 25 años.

Fuente: En este día | Radio Libre